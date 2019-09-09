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Северная Корея строит новую подводную лодку, которая однажды станет кошмаром для США и их союзников

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Северная Корея работает над новой подводной лодкой с баллистическими ракетами, и эксперты полагают, что ее ввод в строй может произойти в ближайшее время

Новая северокорейская подводная лодка потенциально угрожает США и союзникам в регионе, ведь она оснащена баллистическими ракетами с ядерными боеголовками., информирует enovosty.com/news.

При этом эксперты считают, что потребуется несколько лет, чтобы эта «потенциальная угроза» стала «значительной угрозой».

Северная Корея разрабатывает новую подводную лодку с баллистическими ракетами, которая теоретически может представлять опасность для американских войск и союзников в регионе, но эксперты говорят, что могут потребоваться годы, чтобы превратить эту лодку в серьезную угрозу.

В прошлом месяце северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проинспектировал «недавно построенную подводную лодку». Северокорейские СМИ сообщили, что «оперативное развертывание новой лодки уже не за горами». Наблюдатели за рубежом высказывают подозрения, что новая подводная лодка оснащена баллистическими ракетами, оружием, которое Северная Корея охарактеризовала как «важный компонент национальной обороны страны».

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Такая субмарина даст Северной Корее возможность нанести ядерный удар с моря по Южной Корее или Японии, а также по базам США. 

Эксперты считают, что работа над подлодкой ведется на верфи в Синпо, крупном портовом городе и центре оборонной промышленности, расположенном на побережье Японского моря. Также считается, что Северная Корея начала разработку новой подлодки еще несколько лет назад.  

Известно, что Северная Корея определяет эксплуатационные возможности немного иначе, чем большинство стран, иногда вводя в эксплуатацию системы, которые на самом деле все еще находятся в стадии разработки.

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«Северная Корея может запустить эту подводную лодку как сегодня, так и через полгода », — поясняет эксперт по КНДР Джо Бермудес.

Бермудес и другие эксперты охарактеризовали баллистическую программу подводных лодок Северной Кореи как «потенциальную угрозу» США и союзникам объяснив в своем докладе, что Северная Корея, похоже, «добивается реального прогресса в разработке второго компонента ядерной триады”. 


Автор: Оксана Ельченко
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