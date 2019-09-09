Обстановка накаляется: В администрации Джонсона сообщили, что Brexit в любом случае произойдет до 31 октября

Главная » Последние новости » Новости мира » Обстановка накаляется: В администрации Джонсона сообщили, что Brexit в любом случае произойдет до 31 октября Обстановка накаляется: В администрации Джонсона сообщили, что Brexit в любом случае произойдет до 31 октября

Закрыть Отправить

Администрация Бориса Джонсона настаивает, что Brexit все равно произойдет, «что бы не было»

Законопроект, требующий, чтобы премьер-министр Борис Джонсон блокировал выход Британии из ЕС 31 октября, если не будет заключено соглашение, стал законом после официальной подписи Королевы, — сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Однако администрация Джонсона настаивает на том, что Brexit все равно произойдет, «что бы не было». Парламент также, вероятно, отклонит призыв Джонсона о проведении досрочных выборов, которые он хочет инициировать, чтобы выйти из тупика, связанного с Brexit.

«Мы должны осуществить Brexit, потому что Великобритания должна выйти из ЕС до 31 октября, иначе я боюсь, что будет нанесен непоправимый урон нашей демократии», — сказал Джонсон.

Читайте: Reuters: ЕС обеспокоен позицией Джонсона по ирландской границе

«Я хочу заключить сделку, я хочу заключить сделку», — сказал Джонсон в Дублине, добавив, что у него еще достаточно времени, чтобы заключить соглашение до саммита ЕС 17-18 октября. Пресс-секретарь Джонсона сказал, что деятельность парламента будет приостановлена с понедельника. А это означает, что досрочные выборы вряд ли будут проведены до 31 октября.

Два министра на условиях анонимности заявили, что Джонсон не будет просить об отсрочке Brexit на саммите ЕС. Однако они отказались объяснить, как он сможет вывести страну из Евросоюза согласно новому закону, если с ЕС не будет достигнуто соглашение.