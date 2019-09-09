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Associated Press: Северная Корея хочет возобновить переговоры с США по денуклеаризации

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Северная Корея хочет возобновить переговоры с США по денуклеаризации
 
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Северная Корея готова возобновить ядерные переговоры с США по денуклеаризации в конце сентября

Северная Корея заявила, что готова возобновить ядерные переговоры с США в конце сентября. Однако для этого Вашингтон должен сесть за стол переговоров с приемлемыми новыми предложениями, — сообщает Хуанг Джим Ким в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В заявлении, сделанном поздно вечером государственными средствами массовой информации, первый вице-министр иностранных дел Чо Сон Хуэй заявила, что Северная Корея готова встретиться с Соединенными Штатами Америки «для всестороннего обсуждения в конце сентября вопросов, которые рассматривались до этого». Чо выразила надежду, что Соединенные Штаты внесут «взаимовыгодные предложения».

Associated Press: Северная Корея хочет возобновить переговоры с США по денуклеаризации

Чо Сон Хуэй также отметила, что если предложение не удовлетворит Северную Корею, то отношения между двумя странами могут прекратиться. По мнению аналитиков, заявление Чо были направлено на то, чтобы заставить США пойти на уступки. Напомним, Северная Корея хочет, чтобы Соединенные Штаты предоставили ей гарантии безопасности и освобождение от санкций в обмен на денуклеаризацию.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 73

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