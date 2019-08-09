Иран глушит системы GPS-навигации кораблей в Ормузском и Персидском заливах

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Суда, проплывающие через Ормузский и Персидский заливы, сталкиваются с помехами GPS, которые, как подозревают американские чиновники, являются работой иранцев

Суда, проходящие через Ормузский пролив и Персидский залив, сообщали о необычных помехах GPS, и США считают, что в этом виноват Иран., информирует enovosty.com/news.

На этой неделе морская администрация Министерства транспорта выпустила предупреждение, в котором подчеркивается угроза коммерческим судам со стороны Ирана. В документе указывается, что корабли сталкивались с различными проблемами в регионе, в частности с «поддельными сообщениями от неизвестных лиц, ложно утверждающих, что они являются военными кораблями США или коалиции».

«Из-за обострения напряженности в регионе потенциальный просчет или ошибочная идентификация могут привести к агрессивным действиям против судов, принадлежащих США, союзникам и партнерам по коалиции, действующим в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе», поясняет Центральное командование США (ЦЕНТКОМ), добавляя, что суда сообщают о «помехах GPS, массовым сбоям систем коммуникаций и / или других помехах связи».

Американский чиновник сообщил CNN, что корабли ВМС Ирана и Корпуса стражей исламской революции подделывают системы автоматической идентификации торговых судов, чтобы выглядеть как коммерческие суда.

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Как минимум два инцидента предположительно связаны с помехами GPS.

Представитель министерства обороны США сказал CNN, что у Ирана есть глушители GPS, работающие на острове Абу-Муса, острове в Персидском заливе, расположенном недалеко от Ормузского пролива. В США считают, что цель состоит в том, чтобы обманом заставить корабли и самолеты непреднамеренно заходить в иранские воды или воздушное пространство, тем самым оправдывая их захват.

У США уже есть значительные активы в регионе, включая корабли и самолеты, которые были развернуты специально для противодействия иранским угрозам, а британский корабль HMS Montrose и эсминец HMS Duncan уже защищают суда в этом районе.

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