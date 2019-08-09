Активисты в Гонконге используют «Pokémon Go» и Tinder, чтобы организовывать протесты

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Drone Awards 2019: лучшие фото с высоты птичьего полета

Все фото »

Новости мира

09.08.2019 г.
12:55В России из-за взрыва на военной базе повысился радиоактивный фон
11:58Активисты в Гонконге используют «Pokémon Go» и Tinder, чтобы организовывать протесты
11:37Российские паспорта для Донбасса: ЕС разрабатывает ответ
11:00Британские истребители дважды перехватили военные российские самолеты
10:32Саудовская Аравия тронула нефтяной «стоп-кран»
10:06Трамп просит опустить доллар и поддержать экспортеров
09:49Олимпиада-2020: Япония обозначила Южные Курилы как свои
Все новости мира

Аналитика

07.08.2019

Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности

Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Если кратко отвечать на поставленный в заголовке вопрос, то ничего хорошего не будет. С прекращением договора об РМСД разрушен один краеугольный камень ...
02.08.2019

Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август

Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Международная система контроля над ядерными вооружениями оказалась на грани исчезновения, гривна продолжает свое укрепление, а "Слуги народа" учатся ...
02.08.2019

Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра

Незаконный наезд на ненастоящего столичного мэра
«Наезд» Андрея Богдана, главы офиса Зеленского, на столичного мэра Кличко вскрыл очень старый гнойник, существующий в Матери Городов Русских еще с уже ...

Последние новости

09.08.2019 г.
12:55 В России из-за взрыва на военной базе повысился радиоактивный фон
12:45 Опубликован график выходных дней в 2020 году
12:30 Лучи смерти в действии: Армия США получит мобильные боевые лазерные комплексы
12:19 В Киеве ромы жестоко избили полицейских на вокзале
11:58 Активисты в Гонконге используют «Pokémon Go» и Tinder, чтобы организовывать протесты
11:37 Российские паспорта для Донбасса: ЕС разрабатывает ответ
11:00 Британские истребители дважды перехватили военные российские самолеты
10:32 Саудовская Аравия тронула нефтяной «стоп-кран»
10:06 Трамп просит опустить доллар и поддержать экспортеров
09:49 Олимпиада-2020: Япония обозначила Южные Курилы как свои
09:25 Стартовал совместный проект Украины и США в сфере ядерной энергетики
09:12 Назвали тонны денег и танкеры вариантом выплаты долга Венесуэлой
08:53 Какую проблему скрывает Путин?
08:35 Цинизм зашкаливает: Боевики обстреляли украинских бойцов на Донбассе
08:15 В Дании начали выдавать ипотеку под 0% годовых
08.08.2019 г.
21:27 Стало известно, кому нельзя пить более двух чашек кофе в день
20:58 Туристы в аннексированном Крыму пожаловались на оккупантов
20:42 Россия закрывает для судоходства часть Белого моря после взрыва на военном полигоне
20:27 Из-за аномальной жары в водах Аляски растаял весь лед
20:06 Стали известны первые шаги перед введением рынка земли
19:59 Побужский ферроникелевый комбинат начинает 2-е полугодие с максимальной загрузкой
19:56 В Индии умная обезьяна ошеломила прохожих (ВИДЕО)
19:31 СБУ задержала россиянина, готовившего диверсию
18:53 Reuters: В РФ заморожены банковские счета фонда Навального
18:34 В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, - Зеленский (ВИДЕО)
18:12 Экс-президент Киргизии сдался на милость правоохранителей
17:52 The Washington Times: США с "ручкой в руке" ожидают выхода Британии из ЕС
17:32 Игорь Ляшенко рассказал о перспективах развития рынка электромобилей
17:26 На юго-западе Турции произошло мощное землетрясение
17:08 В столице из-за сильного урагана повалены деревья и повреждены автомобили (ВИДЕО)
16:52 В Украине планируется открытие офиса подразделения противодействия наркопреступности США
16:48 Человечество ждет масштабный продовольственный кризис, - ООН
16:31 В РФ после взрыва на военном полигоне повысился уровень радиации
16:17 На Ровенщине подросток на отцовском автомобиле насмерть сбил человека
16:12 Эксперты назвали пять причин, которые мешают похудеть
15:48 В Украине снизили цену на газ для населения
15:29 Российские фрегаты и корветы останутся без “норвежского света”, - Злой Одессит
15:03 В НБУ сообщили, что Украине нужна новая программа сотрудничества с МВФ
14:56 Супрун развенчала популярный миф о раке
14:30 Мечта близко. Тебе даже не нужно вставать с дивана
14:00 Мила Йовович ждет третьего ребенка
13:25 Врачи назвали группу крови долгожителей
13:05 На Одесщине мальчика накрыло волной и унесло в открытое море
12:47 Путин обустроил вертолетную базу на острове близ Финляндии и Эстонии
12:41 Назвали симптомы скорого инфаркта
11:48 Японские ученые создали роботизированный хвост для людей (ВИДЕО)
11:34 Смерти не существует,- ученые
11:00 Турция хочет на европейский рынок газа: что ждать Украине
10:35 На Киевщине начался масштабный пожар на птицефабрике: дым дошел до столицы (ВИДЕО)
10:25 Портников: Противостояние сверхдержав существует только в голове Путина
10:05 Беларусь хочет увеличить поставки дизтоплива в Украину
09:55 Путинизм входит в терминальную стадию,- мнение
09:28 Мадуро не хочет вести переговоры с оппозицией
09:16 "Нафтогаз" снизит цену на газ для населения
09:00 Террористы десять раз нарушили режим тишины на Донбассе
08:40 Назвали причину: каждый восьмой абитуриент отказался от бюджета
08:17 Турция пообещала не признавать незаконное присоединение Крыма
07.08.2019 г.
21:26 Для здоровья важно, чтобы по соседству с домом было много деревьев - исследование
21:03 Подан иск к экс-нардепу от БПП Руслану Демчаку о незаконности приобретения РВС Банка
20:58 Оккупанты Крыма продали "главную дачу СССР"
Все новости »

Активисты в Гонконге используют «Pokémon Go» и Tinder, чтобы организовывать протесты

Главная » Последние новости » Новости мира » Активисты в Гонконге используют «Pokémon Go» и Tinder, чтобы организовывать протесты
 
Печать Отправить на почту

 

 

Протестующие в Гонконге творчески подошли к использованию таких технологий, как AirDrop и Tinder, чтобы распространять информацию о протестах, несмотря на все более жесткие меры со стороны полиции Гонконга

Китай также использует технические платформы для распространения информации о протесте среди жителей страны — пропагандистские видеоролики, распространяемые через китайскую версию TikTok., информирует enovosty.com/news.

Хотя Китай еще не вмешивался в акции протеста, которые начались в ответ на предложенный законопроект об экстрадиции, официальные лица предостерегают митингующих от продолжения протеста. Представитель китайского Бюро по делам Гонконга и Макао направил протестующим предупреждение, заявив, что «те, кто играет с огнем, погибнут от него».

Поскольку протесты в Гонконге продолжаются уже третий месяц, реакция полиции становится более жестокой, а правительство Китая переходит к прямым угрозам. Гонконгские активисты становятся более креативными и начали использовать Tinder, «Pokémon Go» и функцию AirDrop iPhone для организации протестов. (AirDrop — технология передачи файлов по Wi-Fi и Bluetooth, разработанная компанией Apple и впервые представленная в операционных системах OS X Lion и iOS 7).

Tinder, популярное приложение для знакомств, является одним из способов обмена информацией о демонстрациях. Гэвин Хуанг, редактор Goldthread, поделился фотографией профиля Tinder.

Читайте: В Гонконге продолжаются массовые протесты из-за закона об экстрадиции

Активисты в Гонконге используют «Pokémon Go» и Tinder, чтобы организовывать протесты

Я получаю информацию о протесте в Tinder

Газета South China Morning Post сообщает, что, хотя большая часть онлайн-организации протестов по-прежнему проводится на LIHKG, гонконгской версии Reddit, протестующие находят новые способы обмена информацией, в том числе с китайскими жителями, посещающими Гонконг.

Читайте: В Гонконге началась массовая забастовка

Гонконгцы используют AirDrop, чтобы делиться с китайцами информацией о причинах протестов, а именно о стремлении к демократическим свободам полуавтономной территории.

Протестующие также используют функцию Apple для обмена информацией о протестах, сообщает газета South China Morning Post.

Полиция Гонконга не отстает и также изобретает новые тактики для сдерживания акций протеста и преследования активистов, включая маркировку протестующих цветными красками, что облегчает их отслеживание. 

Представитель китайского Бюро по делам Гонконга и Макао предупредил протестующих, что «те, кто играет с огнем, погибнут». Представитель Ян Гуан опубликовал документ, предупреждающий протестующих, что наказание с материка является «только вопросом времени».

«Я хотел бы предупредить всех преступников: никогда не недооценивайте ситуацию и не принимайте нашу сдержанность за слабость», — заявил Ян Гуан.

И все же протесты продолжаются. Когда полиция Гонконга отказалась разрешить демонстрацию в пригородном районе, протестующие ответили, что собрались просто для того, чтобы сыграть вместе в «Pokémon Go».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 69

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири
Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках
Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки "Газпрома" и страсти вокруг Окружного суда
Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме
Все статьи


Читайте также

В Гонконге началась массовая забастовка
 В Гонконге вооруженная толпа напала на поезд: есть раненные
The Economist: Брюс Ли вдохновляет демонстрантов в Гонконге
 Трамп согласен "предать" Гонконг за выгодное соглашение с Китаем
Это победа!: Протесты в Гонконге нанесли сокрушительный удар по Китаю
 В Гонконге в день протестов прекратили работать порносайты в знак поддержки демонстрантов
В Гонконге продолжаются массовые протесты из-за закона об экстрадиции
Загрузка...

Армия

Беспилотный летательный аппарат «Supervisor SM2»
Миномет 60-мм КБА-118
Гаубица 105-мм L118 Light Gun (Великобритания)
Самолет многоцелевой истребитель Saab JAS 39 Gripen (Швеция)
Вся армия    >>

Персоны

Виталий
КЛИЧКО
Павел
ШЕРЕМЕТА
Владимир
ДЕМЧИШИН
Харебин
АЛЕКСАНДР
Все персоны    >>

Публикации

Падение из Роттердама в Венесуэлу

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 