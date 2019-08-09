Активисты в Гонконге используют «Pokémon Go» и Tinder, чтобы организовывать протесты

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Протестующие в Гонконге творчески подошли к использованию таких технологий, как AirDrop и Tinder, чтобы распространять информацию о протестах, несмотря на все более жесткие меры со стороны полиции Гонконга

Китай также использует технические платформы для распространения информации о протесте среди жителей страны — пропагандистские видеоролики, распространяемые через китайскую версию TikTok., информирует enovosty.com/news.

Хотя Китай еще не вмешивался в акции протеста, которые начались в ответ на предложенный законопроект об экстрадиции, официальные лица предостерегают митингующих от продолжения протеста. Представитель китайского Бюро по делам Гонконга и Макао направил протестующим предупреждение, заявив, что «те, кто играет с огнем, погибнут от него».

Поскольку протесты в Гонконге продолжаются уже третий месяц, реакция полиции становится более жестокой, а правительство Китая переходит к прямым угрозам. Гонконгские активисты становятся более креативными и начали использовать Tinder, «Pokémon Go» и функцию AirDrop iPhone для организации протестов. (AirDrop — технология передачи файлов по Wi-Fi и Bluetooth, разработанная компанией Apple и впервые представленная в операционных системах OS X Lion и iOS 7).

Tinder, популярное приложение для знакомств, является одним из способов обмена информацией о демонстрациях. Гэвин Хуанг, редактор Goldthread, поделился фотографией профиля Tinder.

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Я получаю информацию о протесте в Tinder

Газета South China Morning Post сообщает, что, хотя большая часть онлайн-организации протестов по-прежнему проводится на LIHKG, гонконгской версии Reddit, протестующие находят новые способы обмена информацией, в том числе с китайскими жителями, посещающими Гонконг.

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Гонконгцы используют AirDrop, чтобы делиться с китайцами информацией о причинах протестов, а именно о стремлении к демократическим свободам полуавтономной территории.

Протестующие также используют функцию Apple для обмена информацией о протестах, сообщает газета South China Morning Post.

Полиция Гонконга не отстает и также изобретает новые тактики для сдерживания акций протеста и преследования активистов, включая маркировку протестующих цветными красками, что облегчает их отслеживание.

Представитель китайского Бюро по делам Гонконга и Макао предупредил протестующих, что «те, кто играет с огнем, погибнут». Представитель Ян Гуан опубликовал документ, предупреждающий протестующих, что наказание с материка является «только вопросом времени».

«Я хотел бы предупредить всех преступников: никогда не недооценивайте ситуацию и не принимайте нашу сдержанность за слабость», — заявил Ян Гуан.

И все же протесты продолжаются. Когда полиция Гонконга отказалась разрешить демонстрацию в пригородном районе, протестующие ответили, что собрались просто для того, чтобы сыграть вместе в «Pokémon Go».