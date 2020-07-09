ВС Франции получили новую партию БТР VBMR «Грифон»

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ВС Франции получили 13 БТР VBMR «Грифон»

В Министерстве обороны Франции сообщили, что французская армия приняла новую партию БТР VBMR «Грифон». Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Тринадцать новых БТР Griffon VBMR (véhicules blindés multi-roles) были переданы 21-му полку морской пехоты (21-й RIMa) 9 июля.

БТР Griffon имеет вес 24,5 тонны, перевозит до 10 военнослужащих, а основным вооружением Griffon является модуль с пулеметом калибра 12,7-мм. БТР оборудован новейшей акустической системой обнаружения выстрела Pilar V.

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До конца 2020 года ВС Франции должны получитть 92 БТР VBMR Griffon, а до 2030 года по программе Synergie du COntact Renforce par la Polyvalence et I’InfovalorisatiON планируется поставить вооруженным силам 1872 БТР VBMR «Грифон», 300 EBRC «Ягуар», 978 ББМ VBMR-L.