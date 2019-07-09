В России игнорируют проблему домашнего насилия в семье, — ЕСПЧ

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Согласно решению, вынесенному Европейским судом по правам человека, в России игнорируют проблему домашнего насилия в семье, а российское законодательство не определяет насилие в семье как отдельное правонарушение

В России полиция не смогла защитить женщину от повторных актов насилия со стороны ее бывшего партнера, — сообщает Том Балмфорт в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Согласно информации Европейского суда по правам человека, россиянка Валерия Володина подверглась нападению, похищению и преследованию со стороны своего бывшего партнера после того, как она оставила его в 2015 году и переехала из их общего дома в российском городе Ульяновске в Москву.

«Полиция ни разу не открыла уголовное расследование по факту насилия и угроз, о которых им сообщалось с января 2016 года по март 2018 года», — говорится в заявлении Володиной.

Володина была вынуждена сделать аборт после того, как гражданский муж ударил ее по лицу и животу, когда она была беременна. Также он отрезал тормозной шланг ее машины и украл документы, удостоверяющие ее личность. После того, как она переехала в Москву, бывший партнер начал преследовать ее возле ее дома и попытался вытащить ее из такси.

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Суд в Страсбурге заявил, что российская полиция допросила партнера и провела предварительное расследование, но не возбудила против него официального уголовного дела, поскольку посчитала, что «правонарушение не было совершено». Российское законодательство не определяет и не упоминает насилие в семье как отдельное правонарушение или отягчающее обстоятельство в других преступлениях, и нет механизма для наложения запретительных или защитных мер по отношению к жертве.

«Эти недостатки ясно продемонстрировали, что власти неохотно признавали серьезность проблемы бытового насилия в России и ее дискриминационное воздействие на женщин», — говорится в заявлении Европейского суда по правам человека. Суд заявил, что действия правоохранителей в России были «явно неадекватными» и единогласно постановил, что имело место два нарушения Европейской конвенции о правах человека: одно — о запрете дискриминации, а другое — о запрете бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

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Согласно отчету ООН, в России ежегодно от рук мужей или других родственников умирает около 14 000 женщин.