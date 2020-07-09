Сделка на $23 млн: США продадут Иордании вертолет UH-60M Blackhawk

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Во вторник правительство США заявило, что одобрило продажу оружия правительству Иордании на сумму 23 миллиона долларов.

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Иордании одного вертолета UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования, говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности., информирует enovosty.com/news.

Конгресс был проинформирован о предстоящей продаже во вторник. В объявлении говорится, что пакет продажи также будет включать два двигателя T700-GE-701D и одну общую систему предупреждения о ракетах, а также другие связанные с этим элементы логистической, инженерной и программной поддержки.

Вертолет армии США UH-60M Black Hawk

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В заявлении добавлено, что продажа «поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, помогая улучшить безопасность крупного не входящего в НАТО союзника, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке».

UH-60M будет дополнять существующий флот Иорданской королевской эскадрильи вертолетов Black Hawk и будет использоваться для облегчения передвижения иорданской королевской семьи безопасным и эффективным образом. У Иордании уже есть UH-60M, и она без труда примет эту технику и услуги в свои вооруженные силы.

Предлагаемая продажа этого оборудования не изменит базового военного баланса в регионе.

Основными подрядчиками будут Sikorsky Aircraft Company, Stratford, CT и General Electric Aircraft Company, Lynn, MA.

Источник: Defence-blog