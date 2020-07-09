Названы самые мирные регионы в мире в 2020 году
Пандемия может спровоцировать волну будущих беспорядков.
Во всем мире разрыв между наиболее и наименее мирными странами увеличивается. Это определяется в соответствии с Глобальным индексом мира (GPI) 2020, который измеряет насилие и беспорядки с 2008 года, информирует enovosty.com/news.
Индекс, составленный Институтом экономики и мира, разделяет его измерения на три широкие категории: социальная безопасность и защита; продолжающийся внутренний и международный конфликт; и милитаризация. Он измеряет наличие или отсутствие насилия, страха перед насилием и беспорядками.
В этом году в составлении Индекса также рассматривалось возможное влияние пандемии COVID-19 на уровень глобального мира.
Основные выводы
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Со времени опубликования первого GPI глобальное миролюбие упало на 2,5%. Из 23 показателей, использованных для составления индекса, 15 показывают худшие результаты в 2020 году, чем в 2008 году. И хотя между странами, которые становятся более или менее мирными с течением времени, наблюдается почти равномерный спад, спады более выражены, чем улучшения.
По данным индекса, последние 10 лет стали свидетелями роста числа гражданских беспорядков. В течение 2019 года была проведена, по крайней мере, одна демонстрация насилия в более чем 96 странах. Аналогичным образом, беспорядки увеличились на 282%, а общие забастовки — на 821%.
Индекс обнаружил первый рост военных расходов за пять лет, но все же обнаружил общее улучшение в своей категории измерения милитаризации. Более половины всех стран сократили численность своих вооруженных сил, а арсеналы ядерного оружия сократились.
Тринадцать из 20 самых мирных стран мира находятся в Европе, которая, согласно индексу, была названа самой мирной частью мира.
Все пять стран Северной Европы (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция) фигурируют в первой двадцатке, и Исландия находится на первой строчке, где она была с самого первого GPI.
Рейтинг 20 самых мирных стран
Но в то время как общая картина для Европы выглядит позитивно, континент все еще сталкивается с проблемами. В период с 2011 по 2018 год было зарегистрировано больше протестов, беспорядков и забастовок, чем где бы то ни было — почти 1600, — хотя около двух третей из них были ненасильственными.
Между тем Афганистан является наименее мирной страной в мире. А наименее мирным регионом за последние шесть лет был Ближний Восток и Северная Африка (MENA).
Смертность от внутренних конфликтов в регионе продолжает падать, равно как и импорт и экспорт оружия. Большинство спадов в измерении индекса мира произошло из-за небольшого числа стран — Сирия, Йемен и Ливия по-прежнему омрачены конфликтом.
Финансовые последствия спада мира
В дополнение к травмам, несправедливости и гибели людей в результате отсутствия мира в мире, существуют также финансовые издержки.
По оценкам GPI, экономический эффект от упадка мира в 2019 году составил 14,5 трлн. долларов США по паритету покупательной способности (ППС). Это около 10,6% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Сирия, раздираемая конфликтами и гражданской войной, потеряла в прошлом году 60% своего ВВП в результате насилия.
В целом, глобальное экономическое воздействие насилия несколько улучшилось в период между 2018 и 2019 годами. Экономическое воздействие терроризма и вооруженных конфликтов сократилось на 48% и 29% соответственно. Согласно данным GPI, вооруженные конфликты в 2019 году стоили 521 млрд долларов.
COVID-19: приближается волна волнений?
Пандемия коронавируса повлияла на некоторые измерения GPI, в частности, благодаря сокращению многих проявлений гражданских беспорядков. В марте и апреле, когда миллиарды людей жили в условиях изоляции, число зарегистрированных демонстраций сократилось на 90%.
Но это может оказаться временным явлением. Одной из других ключевых областей индекса является то, что он называет исследованиями «позитивного мира» — рассматривая отношения и структуры, которые являются центральными для мирных обществ и способствуют росту доходов, улучшению благосостояния и улучшению экономических результатов.
Пандемия оказала огромное давление на многие институты, которые поддерживают эти позитивные показатели мира. К ним относятся системы здравоохранения, образования и занятости.
Такие события могут увеличить вероятность насилия и конфликтов, предупреждает GPI.
«В Европе, вероятно, будет наблюдаться рост гражданских беспорядков по мере надвигающейся рецессии», — говорится в докладе. «Но многие страны Африки столкнутся с условиями голода, создавая дополнительный стресс для многих уязвимых стран».
Источник: Weforum