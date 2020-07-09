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Названы самые мирные регионы в мире в 2020 году

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Пандемия может спровоцировать волну будущих беспорядков.

Во всем мире разрыв между наиболее и наименее мирными странами увеличивается. Это определяется в соответствии с Глобальным индексом мира (GPI) 2020, который измеряет насилие и беспорядки с 2008 года, информирует enovosty.com/news.

Индекс, составленный Институтом экономики и мира, разделяет его измерения на три широкие категории: социальная безопасность и защита; продолжающийся внутренний и международный конфликт; и милитаризация. Он измеряет наличие или отсутствие насилия, страха перед насилием и беспорядками.

В этом году в составлении Индекса также рассматривалось возможное влияние пандемии COVID-19 на уровень глобального мира.

Основные выводы

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Со времени опубликования первого GPI глобальное миролюбие упало на 2,5%. Из 23 показателей, использованных для составления индекса, 15 показывают худшие результаты в 2020 году, чем в 2008 году. И хотя между странами, которые становятся более или менее мирными с течением времени, наблюдается почти равномерный спад, спады более выражены, чем улучшения.

Большинство и наименее мощные страны

По данным индекса, последние 10 лет стали свидетелями роста числа гражданских беспорядков. В течение 2019 года была проведена, по крайней мере, одна демонстрация насилия в более чем 96 странах. Аналогичным образом, беспорядки увеличились на 282%, а общие забастовки — на 821%.

Индекс обнаружил первый рост военных расходов за пять лет, но все же обнаружил общее улучшение в своей категории измерения милитаризации. Более половины всех стран сократили численность своих вооруженных сил, а арсеналы ядерного оружия сократились.

Тринадцать из 20 самых мирных стран мира находятся в Европе, которая, согласно индексу, была названа самой мирной частью мира.

Все пять стран Северной Европы (Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция) фигурируют в первой двадцатке, и Исландия находится на первой строчке, где она была с самого первого GPI.

Самые мирные страны

Рейтинг 20 самых мирных стран

Но в то время как общая картина для Европы выглядит позитивно, континент все еще сталкивается с проблемами. В период с 2011 по 2018 год было зарегистрировано больше протестов, беспорядков и забастовок, чем где бы то ни было — почти 1600, — хотя около двух третей из них были ненасильственными.

Между тем Афганистан является наименее мирной страной в мире. А наименее мирным регионом за последние шесть лет был Ближний Восток и Северная Африка (MENA).

Смертность от внутренних конфликтов в регионе продолжает падать, равно как и импорт и экспорт оружия. Большинство спадов в измерении индекса мира произошло из-за небольшого числа стран — Сирия, Йемен и Ливия по-прежнему омрачены конфликтом.

Финансовые последствия спада мира

В дополнение к травмам, несправедливости и гибели людей в результате отсутствия мира в мире, существуют также финансовые издержки.

По оценкам GPI, экономический эффект от упадка мира в 2019 году составил 14,5 трлн. долларов США по паритету покупательной способности (ППС). Это около 10,6% мирового валового внутреннего продукта (ВВП). Сирия, раздираемая конфликтами и гражданской войной, потеряла в прошлом году 60% своего ВВП в результате насилия.

В целом, глобальное экономическое воздействие насилия несколько улучшилось в период между 2018 и 2019 годами. Экономическое воздействие терроризма и вооруженных конфликтов сократилось на 48% и 29% соответственно. Согласно данным GPI, вооруженные конфликты в 2019 году стоили 521 млрд долларов.

COVID-19: приближается волна волнений?

Пандемия коронавируса повлияла на некоторые измерения GPI, в частности, благодаря сокращению многих проявлений гражданских беспорядков. В марте и апреле, когда миллиарды людей жили в условиях изоляции, число зарегистрированных демонстраций сократилось на 90%.

Но это может оказаться временным явлением. Одной из других ключевых областей индекса является то, что он называет исследованиями «позитивного мира» — рассматривая отношения и структуры, которые являются центральными для мирных обществ и способствуют росту доходов, улучшению благосостояния и улучшению экономических результатов.

Пандемия оказала огромное давление на многие институты, которые поддерживают эти позитивные показатели мира. К ним относятся системы здравоохранения, образования и занятости.

Такие события могут увеличить вероятность насилия и конфликтов, предупреждает GPI.

«В Европе, вероятно, будет наблюдаться рост гражданских беспорядков по мере надвигающейся рецессии», — говорится в докладе. «Но многие страны Африки столкнутся с условиями голода, создавая дополнительный стресс для многих уязвимых стран».

Источник: Weforum


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 266

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