«В гробу карманов нет»: Лукашенко заявил что суверенитет и независимость Беларуси не продаются

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Суверенитет и независимость не продаются.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с коллективами крупнейших СМИ, передает БЕЛТА, информирует enovosty.com/news.

«Вчера в обзоре я прочитал, да и наш друг Венедиктов (главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов) говорит: это вопрос цены, предложите Лукашенко хорошую цену, — отметил Президент. — Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены! В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология».

«Поэтому мне ничего платить не надо. Это не продается. Суверенитет и независимость не продаются! И надо помнить, что деньги как пришли, так и уйдут», — добавил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за все время своего независимого развития. Главной задачей в этих условиях он назвал сохранение независимости.

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«Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я — мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты», — сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси продолжается предвыборная кампания кандидатов в президенты. Выборы запланированы на 9 августа.