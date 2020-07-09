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Казахстан может стать «яблоком раздора» между США и Россией, — эксперт

Главная » Последние новости » Новости мира » Казахстан может стать «яблоком раздора» между США и Россией, - эксперт
 
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Казахстану полезно помнить судьбу Сирии. Потому что используемые там методы могут применить против любой страны Центральной Азии. Хотя пока предпочитают использовать экономические механизмы.

В любом случае обстановка в мире быстро меняется. И это может породить как новые возможности, так и новые угрозы, информирует enovosty.com/news.

Об этом пишет исследователь Мурат Лаумулин в работе «Центральная Азия и Казахстан в условиях обострения геополитической турбулентности». Материал опубликован на официальном портале Международного научного комплекса «Астана».

Противостояние России и США по некоторым параметрам даже превзошло советские времена.

Казахстан и вся Центральная Азия оказались в эпицентре противостояния двух держав. В последнее время усиливает свои позиции в регионе и Китай, но пока умеренно. Между тем в подобных противостояниях сегодня используют самые разные и далеко не цивилизованные методы — от информационных атак до гибридных войн. И Казахстану следует быть настороже.

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Об этом пишет исследователь Мурат Лаумулин в работе «Центральная Азия и Казахстан в условиях обострения геополитической турбулентности». Материал опубликован на официальном портале Международного научного комплекса «Астана».

Автор отметил, что за последние годы российско-американские отношения серьезно обострились.

— Настолько, что все наблюдатели говорят о новом издании «холодной войны», которая по ряду параметров и накалу риторики даже превосходит эпоху советско-американской конфронтации.

Противостояние и соперничество между РФ и США охватывает многие регионы мира, отдельные государства и сферы военно-политической и стратегической безопасности и зачастую носит геополитический характер, — пишет эксперт.

Центральная Азия и Казахстан в эпицентре противостояния (или по крайней мере в эпицентре одного из очагов) в первую очередь в силу географического положения.

При этом в соперничестве используются самые различные методы, и не всегда те, что принято называть цивилизованными. Например:

гибридные войны,
информационные атаки,
нарушение суверенитета отдельных стран
и тому подобное.

Центральной Азии «удается сохранять видимость «благожелательного нейтралитета», но давление нарастает.

А в последнее десятилетие позиции в регионе начал усиливать и Китай. Хотя за полноценного противника Вашингтон его все равно не принимает.

Далее исследователь отметил, что при Трампе начал падать интерес США ко всему региону. А следом уменьшились и степень влияния, и набор инструментов. Начали превалировать оценки региона как «представляющего ограниченный интерес». Но базовые военно-стратегические интересы сохраняются.

— Говорить о том, что у США в регионе есть серьезные экономические интересы, не стоит даже в случае с Казахстаном, где американский капитал присутствует в нефтегазовой отрасли. Соответственно, основной движущей силой участия США в Центральной Азии вновь будет политика, — пишет автор.

Лаумулин подчеркнул, что Белый Дом вынужден «распределять свое внимание и ресурсы одновременно между несколькими регионами». Причем каждый из них более приоритетен для США, чем Центральная Азия

Американо-российская «Большая игра», конечно же, продолжится, но в нормальных условиях будет протекать в «мягком» режиме.

— Под нормальными подразумевается отсутствие резких негативных изменений в странах региона. При этом США ограничены некоторыми факторами. Прежде всего они признали, что трудно провести политическую трансформацию региона в условиях ограниченных дипломатических ресурсов.

Кроме того, содействие демократическим преобразованиям наносит ущерб реальным интересам Белого дома,— отметил он.

В случае нестабильности в Центральной Азии американцы не смогут взять на себя инициативу. Они ограничатся соблюдением статус-кво и станут ждать более благоприятной обстановки.

— В случае же резких изменений во внутриполитической ситуации в Центральной Азии Вашингтон будет готов активно вмешаться в процесс. Принимая во внимание американский способ ведения внешней политики, можно предположить, что Америка будет склонна к применению гибких методов воздействия, включающих в себя экономическое сотрудничество, культурный обмен и воздействие по каналам неправительственных организаций, — считает автор.

В целом в отношении Центральной Азии США проявили гибкость и укрепили сотрудничество. Лаумулин объясняет это тем, что Вашингтон выигрывает время для продолжения борьбы с Россией.

— Если главная геополитическая цель Вашингтона состоит в том, чтобы предотвратить возникновение российской «империи» на просторах бывшего СССР, то Центральная Азия является одним из главнейших форпостов сдерживания России. Именно Москва рассматривает Центральную Азию как свою «сферу влияния», в то время как Китай не имеет планов по созданию зон контроля.

Поэтому в ближайшем будущем США будут рассматривать Россию в качестве главного конкурента, — пишет исследователь.

Итак, главными игроками в регионе остаются Москва и Вашингтон.

Эксперт считает, что в ближайшее время США будут развивать отношения с каждой страной региона. В частности, «поощряя проникновение американского и европейского частного бизнеса». Это должно помочь укреплению экономических связей.

— При этом Вашингтон признает необходимость адаптации американской политики в регионе к новым реалиям. Администрация Трампа пытается координировать свои основные цели и задачи с конкретными интересами и возможностями, необходимыми для их осуществления. В отличие от прошлых лет, США не станут способствовать интеграции стран ЦА с евроатлантическими структурами.

Именно этим можно объяснить тот факт, что один из главных интересов США и ЕС в регионе – распространение идеологии и ценностей Запада – отошел на задний план, — считает автор.Зато первоочередными стали задачи по укреплению регионального сотрудничества. Американские власти полагают, что это улучшит социально-экономическое положение стран.

Хотя интерес США ко всему региону несколько снизился, однако Казахстан все еще находится в центре внимания. Больше всего американских аналитиков интересует, сохранится ли многовекторная внешняя политика.

— Именно Нур-Султан, претендующий на роль лидера в регионе, может стать яблоком раздора между США, Китаем и Россией, — считает эксперт.

Основная задача США – оказать влияние на внешнеполитические позиции Казахстана. Пока при помощи экономических механизмов.

— Вашингтон намерен и в дальнейшем поддерживать развитие многоотраслевой экономики Казахстана в рамках Программы экономического развития и Инициативы развития государственно-частного экономического партнерства между Казахстаном и США, — привел пример Лаумулин.

Кстати, инвестиции американских компаний в Казахстан исчисляются многими миллиардами долларов. И эксперт считает, что они будут только расти.

Имеются и другие интересы. Например, чтобы регион «не стал убежищем для радикальных исламских боевиков». При этом автор полагает, что опасность распространения экстремизма в ЦА пока не особо актуальна.

— Куда более серьезную угрозу представляет дальнейшее обострение отношений между центральноазиатскими странами, — утверждает он.

Оно может быть вызвано:

межэтническими распрями,
непредсказуемыми последствиями от смены власти в одном из государств,
все более ожесточенными спорами из-за доступа к водным ресурсам.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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