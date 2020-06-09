В ЕС планируют сократить использование пестицидов на 80%

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В ЕС планируют сократить использование пестицидов на 80% из-за сокращения числа насекомых

Экологические группы призывают Европейский Союз предпринять решительные действия по защите насекомых, заявив, что более 40% насекомых в мире находятся на грани вымирания из-за использования пестицидов в промышленном земледелии, информирует enovosty.com/news.

Представители Friends of the Earth Europe и Heinrich-Böll-Stiftung заявили, что стратегии ЕС по защите биоразнообразия и развитию органического земледелия недостаточно, поскольку одной трети всех существующих видов грозит полное исчезновение

«Доказательства очевидны: использование пестицидов уничтожает популяции насекомых и экосистему по всему миру и угрожает производству продуктов питания», — сказал Мьют Шимпф из Friends of the Earth Europe.

Согласно данным, опубликованным Европейским парламентом, около 84% видов сельскохозяйственных культур и 78% полевых цветов зависят от опыления насекомыми.

Президент Heinrich-Böll-Stiftung Барбара Унмюссиг сообщила, что изменение сельскохозяйственной политики ЕС (CAP) необходимо для обеспечения развития «сельского хозяйства, благоприятного для насекомых в условиях изменения климата».

Friends of the Earth Europe и Heinrich-Böll-Stiftung также проводят кампанию за новый закон, который позволит сократить использование пестицидов на 80% к 2030 году.