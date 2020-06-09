Согласованная политическая декларация по Brexit не имеет политической силы, — Reuters

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В Великобритании сообщили, что политическая декларация по Brexit не является договором и поэтому не имеет политической силы

В Великобритании сообщили, что политическая декларация по Brexit, которая была согласовала с Европейским союзом, не является договором и поэтому не имеет обязательной юридической силы. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Соединенное Королевство и Европейский союз согласовали 31-страничную политическую декларацию в октябре 2019 года, которая определила направление будущих переговоров. Однако она не имеет обязательной юридической силы.

«Политическая декларация не является договором. У обоих сторон будут различия в толковании и разная точка зрения…», — сообщила генеральный казначей Пенни Мордаунт.

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Отвечая на вопрос о постановлении конституционного суда Германии, Мордаунт подчеркнул, что Соединенное Королевство является суверенным государством и как только ЕС согласится с этим, можно будет добиться прогресса в переговорах по соглашению о свободной торговле

«В решении Конституционного суда Германии вновь подчеркивается тот факт, что мы являемся суверенным государством и ЕС должен это принять. И его решение, очевидно, будет иметь последствия для рассмотрения ЕС», — сказала она.