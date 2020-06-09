COVID-19 меняет планы: впервые за 75 лет мировые лидеры не встретятся на ежегодном собрании Генассамблеи ООН

Главная » Последние новости » Новости мира » COVID-19 меняет планы: впервые за 75 лет мировые лидеры не встретятся на ежегодном собрании Генассамблеи ООН COVID-19 меняет планы: впервые за 75 лет мировые лидеры не встретятся на ежегодном собрании Генассамблеи ООН

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Генеральный секретарь Антониу Гутерриш рекомендовал в прошлом месяце, чтобы встреча мировых лидеров была отменена из-за пандемии.

Президент Генеральной Ассамблеи ООН заявил в понедельник, что мировые лидеры не приедут в Нью-Йорк на ежегодное собрание в конце сентября впервые за 75-летнюю историю Организации Объединенных Наций из-за пандемии COVID-19., информирует enovosty.com/news.

Но Тиджани Мухаммад-Банде заявил на пресс-конференции, что он надеется объявить в ближайшие две недели, что 193 главы государств и правительств выступят с речами по актуальным местным и мировым проблемам во время так называемых общих дебатов Ассамблеи.

«Мировые лидеры не могут приехать в Нью-Йорк, потому что они не путешествуют в одиночку», — сказал он. «Невозможно привезти большие делегации в Нью-Йорк во время пандемии».

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш рекомендовал в прошлом месяце, чтобы встреча мировых лидеров была отменена из-за пандемии.

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Гутерриш предложил президенту Генеральной Ассамблеи, чтобы главы государств и правительств вместо этого передали предварительно записанные сообщения, и чтобы в актовом зале присутствовал только один дипломат из каждой из 193 стран-членов ООН.

В понедельник Мухаммад-Банде заявил, что в конце сентября в зале Генеральной Ассамблеи может быть разрешено находиться около сотне человек.

Встреча мировых лидеров обычно собирает тысячи правительственных чиновников, дипломатов и представителей гражданского общества в Нью-Йорке для более чем недели выступлений, обедов, приемов, встреч один на один и сотен параллельных мероприятий.

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В этом году ожидалось, что в штаб-квартиру ООН войдет особенно большое количество лидеров, чтобы отпраздновать основание Организации Объединенных Наций в 1945 году на пепелище Второй мировой войны.

Мухаммед-Банде сказал, что празднование 75-й годовщины «не задумано как одно мгновение», но будет продолжаться в течение всего года, начиная с 26 июня, 75-й годовщины подписания Устава Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско.

Источник: Associated Press