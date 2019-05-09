В Венесуэле арестован близкий соратник Гуайдо

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В Венесуэле спецслужба SEBIN арестовала помощника Гуайдо, используя эвакуатор, чтобы забрать его машину за собой,

В Венесуэле спецслужба SEBIN арестовала помощника Гуайдо, вице-президента Национального собрания Эдгара Самбрано, используя эвакуатор, чтобы забрать его машину за собой, — сообщает Ангус Бервик в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Учредительное собрание Венесуэлы дало согласие лишить Самбрано и шесть других парламентеров их парламентской неприкосновенности, что открывает возможность для их будущего судебного преследования. Оппозиция не признает решения собрания.

Ранее Верховный суд обвинил депутатов в заговоре, мятеже и государственной измене. Оппозиция утверждает, что Мадуро собрал суд, в котором заседают его сторонники. Напомним, ранее правительство США сообщило о введении санкций против всех его членов.

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Венесуэльское посольство правительства США, находящееся в Вашингтоне, заявило, что «произвольное задержание» Самбрано было «незаконным и непростительным». «Мадуро и его сообщники несут непосредственную ответственность за безопасность Самбрано. Если он не будет немедленно освобожден, будут последствия», — сказали в Twitter в посольстве.