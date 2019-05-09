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США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2», — Помпео

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Выступая с лекцией в Лондоне Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2»

Выступая с лекцией в Лондоне, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что США должны сделать все возможное, чтобы не допустить окончания строительства газопровода «Северный поток-2», — передает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Помпео сообщил, что Россия строит газопровод «Северный поток-2» с целью его использования как рычаг давления на европейские страны. Госсекретарь США подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, что позволить РФ продолжать строительство.

США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2», — Помпео

Ранее США сообщили о возможности введения санкций против немецких предприятий за участие в «Северном потоке-2», предупредив, что «Северный поток-2» увеличит зависимость Евросоюза от России. А возможный преемник главы ЕК Жана-Клода Юнкера, член Европейской народной партии Манфред Вебер подчеркнул, что категорически выступает против строительства газопровода «Северного потока-2».

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Автор: Оксана Ельченко
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