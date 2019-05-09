США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2», — Помпео

Главная » Последние новости » Новости мира » США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2», - Помпео США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2», - Помпео

Закрыть Отправить

Выступая с лекцией в Лондоне Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2»

Выступая с лекцией в Лондоне, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что США должны сделать все возможное, чтобы не допустить окончания строительства газопровода «Северный поток-2», — передает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Помпео сообщил, что Россия строит газопровод «Северный поток-2» с целью его использования как рычаг давления на европейские страны. Госсекретарь США подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, что позволить РФ продолжать строительство.

Ранее США сообщили о возможности введения санкций против немецких предприятий за участие в «Северном потоке-2», предупредив, что «Северный поток-2» увеличит зависимость Евросоюза от России. А возможный преемник главы ЕК Жана-Клода Юнкера, член Европейской народной партии Манфред Вебер подчеркнул, что категорически выступает против строительства газопровода «Северного потока-2».

Читайте: В Киеве вспыхнул новый конфликт из-за незаконной стройки (ВИДЕО)