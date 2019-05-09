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Reuters: США бросили вызов Пекину военно-морскими учениями в Южно-Китайском море

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США, Япония, Индия и Филиппины бросили вызов Пекину своими военно-морскими учениями в Южно-Китайском море, на всю территорию которого претендует Китай

В Южно-Китайском море, на территорию которого претендует Китай, американский ракетный эсминец совместно с японским авианосцем, двумя индийскими военными кораблями и филиппинским патрульным судном провели учения, — сообщает Тим Келли в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Профессиональное взаимодействие с нашими союзниками, партнерами и друзьями в регионе — это возможность укрепить существующие прочные отношения», — сообщил капитан эсминца США Эндрю Дж. Клаг. Япония отправила один из крупнейших своих авианосцев Izumo, а Индия направила эсминец INS Kolkata и танкер INS Shakti.

Военно-морской флот США заявляет, что он проводит эти учения для поддержки свободы судоходства в международных водах по всему миру, даже в морях, на которые претендуют его союзники.

Напомним, Китай претендует почти на всю территорию Южно-Китайского моря.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 270

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