«Необычная находка»: В Турции местные жители обнаружили в море необычные мешки

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В Турции местные жители обнаружили в море необычные мешки и обратились в правоохранительные органы

В Турции на берегу моря недалеко от курортного городка Айванлик, местные жители обнаружили в море необычные мешки и обратились в правоохранительные органы. Турецкая полиция и береговая охрана вытащили из воды 1551 кг марихуаны, информирует enovosty.com/news.

Правоохранители сообщили, что марихуану, упакованную в специальные вакуумные мешки, перевозили на деревянной лодке, которая из-за перегрузки перевернулась и затонула.

В результате затопления мешки с марихуаной оказались в море. О наличии подозрительных мешков правоохранителям сообщили местные жители. Люди, переправлявшие мешки с марихуаной, уже задержаны и находятся под арестом.

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