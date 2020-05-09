Европа откроет внешние границы 15 июня
Еврокомиссия назвала возможный срок открытия внешних границ Европы. Им может стать 15 июня.
Еврокомиссия хочет ввести единые правила действий в отношении туризма, информирует enovosty.com/news.
Еврокомиссия дала странам, входящим в Евросоюз, рекомендации по снятию запрета на пересечение государственных границ участников альянса. По мнению членов организации, свободное передвижение в связи с распространением COVID-19 возможно организовать не раньше 15 июня. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ЕК в ночь на 9 мая.
«Хотя отдельные страны ЕС и шенгенского пространства принимают предварительные действия для облегчения мер, сдерживающих пандемию, ситуация остается хрупкой – как в Европе, так и за ее пределами», – говорится в сообщении.
В связи с этим комиссия также попросила государства зоны Шенгена не спешить с открытием внешних границ Европы, чтобы максимально сократить распространение вируса. В ЕК считают, что этот процесс должен быть постепенным и поэтапным.
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По словам наблюдателей, обращение стало реакцией на ослабление ограничительных мер ряда стран, анонсированных в конце апреля, в начале мая. В частности, Чехия сняла запрет для своих граждан на посещение соседних Австрии, Германии, Польши и Словакии. Кроме того, Финляндия разрешила гражданам поездки за рубеж: с 14 мая будут сняты ограничения на трансграничное движение. А в Австрии местные власти заявили о возможном возобновлении работы гостиниц во второй половине мая.
Напомним, ранее страны Балтии договорились о взаимном открытии границ с 15 мая.
«Сегодня во время видеоконференции с премьерами Литвы и Эстонии договорились об открытии границ. Жители стран Балтии смогут спокойно передвигаться между странами»,— написал глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш в Twitter. Он отметил, что граждане, прибывающие из других стран, должны будут соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.