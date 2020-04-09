Настоящее количество заражённых на COVID-19 в мире — несколько десятков миллионов, — учёные

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Учёные из Геттингенского университета убеждены, что более 90% процентов населения земли не знают, что переболели или являются бессимптомными носителями коронавируса.

Учёные считают, что официальная статистика далека от реального положения дел и уже сейчас несколько десятков миллионов жителей планеты являются носителями вируса, либо не знают о том, что уже им переболели в той или иной степени. , информирует enovosty.com/news.

Свой отчёт учёные опубликовали в авторитетном научном журнале The Lancet.

Профессор Себастьян Воллмер из Геттингенского университета убеждён, что многие страны в связи с низким уровнем тестирования, выявили только 6% инфицированных граждан.

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Так, Италия с высокими показателя по летальным исходам, выявила только 3,5% граждан с коронавирусом, Испания с высоким уровнем смертности 1,7%, а вот Германия, где летальность ниже чем в Испании и Италии, выявили уже 15,6% инфицированных на COVID-19.

Себастьян Воллмер, убеждён, что данные по COVID -19, которыми оперируют политики и на основании которых строится дальнейшие прогнозы изначально ошибочны, поскольку не отражают реальную картину с инфицированного населения.