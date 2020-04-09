Мировые фондовые индексы растут

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Мировые фондовые индексы продолжают расти

Мировые фондовые индексы растут на фоне положительной информации о снижении уровня заболеваемости COVID-19 в некоторых странах. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Европейские фондовые индексы растут четвертый день подряд. Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,5% из-за увеличения стоимости акций горнодобывающих компаний, компаний в сфере автомобилестроения и туризма. Индекс MSCI All-Country World Index вырос на 0,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 увеличился на 61,12 или 2,23% и составил 2 796,12.

Фьючерс на индекс Dow Jones увеличился на 474,5 или на 2,04% и составил 23 720,5

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Ранее сообщалось, что в Bloomberg посчитали ущерб от пандемии для мировой экономики. Пандемия коронавируса может лишить мировую экономику более чем 5 трлн долларов роста в течение следующих двух лет, что превышает годовой объем производства Японии.