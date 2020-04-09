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Если вирус попадает в страну, его уже не остановить, — микробиолог

Главная » Последние новости » Новости мира » Если вирус попадает в страну, его уже не остановить, - микробиолог
 
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Карантинные меры начнут работать, но рост числа инфицированных будет продолжаться демонстрируя все новые и новые очаги эпидемии пока не достигнет своего пика, - рассказал микробиолог Александр Гольдфарб изданию «Гордон».

Если вирус попадает в страну, его уже не остановить, — микробиолог

Учёный сейчас живет в США и убеждён, что Америка упустила нужный момент, чтобы замедлить столь быстрый рост числа инфицированных на коронавирусную инфекцию, информирует enovosty.com/news.

Так, по словам, Александра, только месяц назад инфицированных на COVID-19 в США было всего 100 человек, за месяц это число увеличилось до 400 тысяч ,при этом летальных случаев около 13 тысяч.

Критический момент был упущен, считает учёный, не было уделено должного внимания тестированию населения, поэтому сейчас в очагах эпидемии больницы переполнены, медперсонал работает на износ, население сидит на жёстком карантине. Судя по динамике, в последние несколько дней, начались вспышки эпидемии в других регионах Америки.

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Учёный считает, что подобный сценарий стоит ожидать и в Украине, но немного позже, поскольку страна вошла в эпидемию на несколько недель позже.

Карантинные меры могут только растянуть по времени пиковые нагрузки на здравоохранение страны, что безусловно, очень важно.

По мнению Александра Гольдфарба, через месяц можно ожидать снижения числа инфицированных в США, но микробиолог выразил опасения, что когда люди выйдут из карантина, вполне вероятно, может начаться вторая волна эпидемии.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 705

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