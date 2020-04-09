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COVID-19 — это ответ природы на действия людей, — Папа Франциск

Главная » Последние новости » Новости мира » COVID-19 - это ответ природы на действия людей, - Папа Франциск
 
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В своём интервью изданию The Tablet Папа Франциск поделился своим видением относительно прогрессирующей пандемии коронавируса, в также рассказал о своих буднях в период карантина.

COVID-19 — это ответ природы на действия людей, — Папа Франциск

Папа Франциск рассказал, как живет Ватикан в условиях локдауна и строгого карантина. По словам Понтифика курия пытается продолжать свою работу и жить привычной жизнью, но с учётом нынешней ситуации, стараются организовывать работу посменно, чтобы ограничить нахождение большого количества людей рядом. , информирует enovosty.com/news.

Курия придерживается всех необходимых мер, предписанных органами здравоохранения. Здесь, в резиденции, каждый работает в своем кабинете, или из своей комнаты, используя современные технологии. Все работают, здесь нет бездельников, — отметил Папа Франциск.

Понтифик убеждён, что нынешняя эпидемия коронавирусной инфекции — это прямое следствие того, как человек на протяжении многих десятков лет относился к планете и ее обитателям. Это следствие той экологической катастрофы, которую уже сейчас мы наблюдаем в мире.

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Папа Франциск напомнил и про масштабные пожары в Австралии, таяние ледников, многочисленных разрушительных наводнениях, загрязнении загрязнении воздуха промышленными предприятиями и т.д.

Папа Франциск отметил, что Бог прощает всегда, люди иногда, а вот природа никогда не прощает безответственного к ней отношения.

В завершении своего интервью Понтифик процитировал один из стихов Вергилия
в конце 2-й книги Энеиды, когда Эней, потерпев поражение в Трое, потерял все. Перед ним лежат два пути: остаться там, чтобы плакать и покончить с жизнью, или следовать тому, что было в его сердце, подняться на гору и оставить войну позади.

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«Это то, что мы все должны делать сейчас, сегодня: взять с собой корни наших традиций и отправиться на гору», — отметил Папа Франциск.


Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 135

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