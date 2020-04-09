Американскую авиабазу в Афганистане обстреляли ракетами

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В четверг пять ракет попали в авиабазу США в Афганистане, но жертв, к счастью, не было.

Об этом сообщили два высокопоставленных сотрудника службы безопасности, и пока что ни одна военизированная группировка не взяла на себя ответственность за этот акт нападения., информирует enovosty.com/news.

Атака произошла после того, как афганское правительство начало освобождать заключенных талибов из тюрьмы возле базы Баграм, как часть шага укрепления доверия в мирном соглашении между США и талибами, направленном на прекращение войны в Афганистане.

«Рано утром было выпущено пять ракет по аэродрому Баграм», — говорится в сообщении миссии НАТО «Resolute Support».

Ракеты, нацеленные на крупнейший военный комплекс США в Афганистане, были выпущены из машины, припаркованной в соседней деревне.

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В четверг сто членов «Талибана» должны были быть освобождены из следственного изолятора рядом с базой после освобождения в среду 100 членов бескомпромиссной исламистской группировки.

Соглашение об обмене заключенными предусматривало, что правительство освободит 5000 заключенных талибов, а талибы освободят 1000 сотрудников афганских сил безопасности.

Но талибы отменили соглашение, заявив, что они не смогли проверить, какие заключенные были освобождены.

Афганское правительство заявило, что оно намерено выполнить соглашение, но не освободит старших командиров талибов, обвиняемых в совершении некоторых из самых жестоких нападений за последние годы.

Источник: Reuters