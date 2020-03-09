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Россия стреляет себе в оба колена, обрушивая цены на нефть в кризис — эксперт

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Россия критически зависима от цен на нефть, а потому решение о срыве сделки ОПЕК+ выглядит несколько нелогичным с точки зрения сугубо шкурных интересов друзей Путина, контролирующих ключевые отрасли экономики страны.

Об этом на своей странице в Facebook пишет аналитик Эль Мюрид, информирует enovosty.com/news.

Любое решение всегда имеет в своей основе соображение выгоды. Не обязательно материальной, но под выгодой понимается либо получение дополнительных ресурсов, либо сохранение имеющихся. Иногда принимаются решения о жертве фигуры ради сохранения позиции. В общем, вариантов много, но подоплека всегда одна: кому выгодно?

При этом мы должны понимать, что сегодняшняя Россия — не субъект, а во многом даже не объект политики. Как внутренней, так и международной. Во многих случаях это банальный инструмент. Учитывая полную нелогичность принятого решения о выходе из сделки ОПЕК+ с точки зрения внутренних интересов, стоит предположить, что подобное решение имеет внешних выгодополучателей.

Сегодня единственным выгодополучателем от резкого падения цен на энергоносители является, безусловно, Китай. Ему сейчас нужно восстанавливать экономику после катастрофы, но что ничуть не менее важно — Китаю нужно создать ситуацию, при которой его ключевые рынки (в первую очередь европейский) смогут продержаться до того времени, пока Китай сумеет вернуть сколь-либо ритмичную работу своей промышленности и транспорта. И в том, и другом случае сверхнизкие цены на нефть (и газ, конечно) — основа основ относительно быстрого выхода из возникшего коллапса.

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Именно Китаю совершенно невыгодно поддержание цен на нефть даже на текущем не самом высоком уровне. Для него и 40 долларов — очень много. Нужно меньше, еще меньше. Хотя бы раза в два.

Здесь и возникает Роснефть. До прихода в эту команию Сечина ее задолженность составляла приблизительно 1 трлн рублей. К середине 2019 года она возросла примерно до 5,5 трлн рублей, из которых 3 трлн — это долги перед Китаем. Деньгами Роснефть в целом должна примерно 44 млрд долларов (половина из них номинирована в валюте), остальные долги — это нефть, которую компания должна отгрузить за ранее выплаченные и куда-то ушедшие деньги. И опять же — в основном эту нефть Роснефть должна отгрузить в адрес Китая.

Проще говоря, Китай фактически владеет Роснефтью, будучи ее крупнейшим кредитором. По всей видимости, это и есть ответ на вопрос о мотивах, по которым Россия стреляет себе в оба колена, обрушивая цены на нефть в кризис. Это братская и крайне небезвозмездная помощь Китаю, за которую кто-то должен будет заплатить. И кто — известно. Народ России. Хотя бы потому, что после падения цены на нефть ниже 42 долларов рубль начнет весьма быстро обесцениваться, а значит — в стране, которая тотально зависит от импорта, начнут расти цены на всё.

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Все довольно просто. Это банальное внешнее управление. Китай за счет России и ее народа будет решать свои проблемы. Но россияне за них заплатят. Просто потому, что Китай владеет не только российской тайгой, но и российской нефтью. Механизм владения — обязательства российской нефтяной отрасли перед Китаем.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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