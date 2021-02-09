Во Франции суд признал виновным правительство в невыполнении Парижского соглашения, — Fox News

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Во Франции суд постановил, что государство продемонстрировало «неуважение к своим обязательствам» в борьбе с глобальным потеплением

Парижский суд признал французское правительство виновным в невыполнении обязательств по Парижскому климатическому соглашению. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Суд постановил, что государство продемонстрировало «неуважение к своим обязательствам» в борьбе с глобальным потеплением.

«Это историческая победа в области климатической справедливости. Это решение не только учитывает то, что говорят ученые и чего люди хотят от французской государственной политики, но и должно вдохновить людей во всем мире на то, чтобы их правительства несли ответственность за изменение климата», — сказал исполнительный директор Greenpeace France Жан-Франсуа Жульяр.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал вновь присоединиться к Парижскому соглашению, подписав соотвествующий указ в день своей инаугурации.

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