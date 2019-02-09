В Британии во время посадки самолет сдуло ветром (ВИДЕО)

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В Британии пилоты вывели самолет на посадку, но не смогли ее совершить из-за сильного прорывного ветра. Лайнер буквально сдуло ветров.

Судно авиакомпании British Airways 8 февраля не смогло приземлится в аэропорту Лондона. Самолет пытался сесть в Хитроу, однако мощный ветер его сдувал. Пилотам ничего не оставалось, как вновь набрать высоту и продолжить полет, информирует enovosty.com/news.

В Сеть попало видео этого инцидента.

Вы можете увидеть, что пилоты уже почти смогли посадить лайнер. После непродолжительного контакта с поверхностью они вынуждены были вновь взлетать.

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Сильный ветер, скорее всего, был спровоцирован ураганом Эриком, который охватил Великобританию в конце этой недели. Синоптики сообщают, что в некоторых регионах этой страны скорость ветра может превышать 30 м/с.

В комментариях к этому видеоролику интернет-пользователи выражают благодарность пилоту. Они уверены, что именно из-за слаженных действий экипажа не пострадали пассажиры. Некоторые удивляются их профессионализму: пишут, что после такого так оперативно набрать высоту очень тяжело.

Другие представляют себя на месте пассажиров и уверены, что им точно бы понадобилось какое-нибудь лекарство для успокоения нервишек.