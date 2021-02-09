США провели учения в Южно-Китайском море, — Reuters

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США провели учения в Южно-Китайском море с целью поддержки свободы судоходства в регионе

Два американских авианосца провели учения. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В ВМС США сообщили, что авианосец USS Theodore Roosevelt (CVN-71) и авианосец USS Nimitz (CVN-68) «провели множество учений, направленных на повышение оперативной совместимости между командами авианосцев»

В прошлом месяце американские военные заявили, что полеты китайских военных над Южно-Китайским морем дестабилизируют ситуацию демонстрируют агрессивное поведение.

Соединенные Штаты оспаривают обширные территориальные претензии Китая в регионе, обвиняя его в милитаризации Южно-Китайского моря и попытках запугать своих соседей, в частности Малайзию, Филиппины и Вьетнам. «Мы привержены обеспечению законного использования моря, которым пользуются все страны в соответствии с международным правом», — говорится в заявлении контр-адмирала Джима Кирка.