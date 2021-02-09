США продадут НАТО радиосистемы UHF SATCOM

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Государственный департамент США одобрил продажу Агентству связи и информации НАТО (NCIA) радиосистем UHF SATCOM и соответствующего оборудования на сумму 65 млн. долларов.

NCIA запросило закупку 517 переносных UHF-радиосистем SATCOM AN / PRC-158. Генеральным подрядчиком будет Collins Aerospace, информирует enovosty.com/news.

В сделку также включена продажа устройств для криптонаполнения, переносные вспомогательные устройства, вспомогательные устройства для транспортных средств, развернутые вспомогательные устройства в штаб-квартире, поддержка энергоснабжения, обучение операторов и техобслуживания, а также другие соответствующие элементы программной, технической и логистической поддержки.

Предлагаемая продажа обеспечит доступ истребителей НАТО к новейшим системам и технологиям C3I, а также совместимость с войсками США. Обновленные радиостанции UHF TACSAT, находящиеся в руках союзников и партнеров по НАТО, обеспечат значительные возможности C3I на всех эшелонах, от оперативного уровня до низшего тактического соединения небольших подразделений. Эти возможности повышают эффективность и действенность защищенной связи и улучшают принятие военных решений. NCIA не составит труда внедрить это оборудование в свои вооруженные силы.

Предлагаемая продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, помогая повысить безопасность союзников по НАТО и стран-партнеров, которые являются важной силой для обеспечения мира и стабильности в Европе.

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