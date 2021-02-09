Колумбия легализует сотни тысяч венесуэльских мигрантов, — Associated Press

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Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что в соответствии с новой программой о временной защите, венесуэльские мигранты, которые находятся в стране нелегально, будут иметь право на 10-летний вид на жительство

В Колумбии официальная администрация заявила, что зарегистрирует сотни тысяч венесуэльских мигрантов и беженцев, которые в настоящее время находятся в стране без документов, с целью предоставить им законный вид на жительство и облегчить доступ к медицинскому обслуживанию и легальным возможностям трудоустройства. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Президент Иван Дуке сообщил, что в соответствии с новой программой о временной защите, венесуэльские мигранты, которые находятся в стране нелегально, будут иметь право на 10-летний вид на жительство, а мигранты, которые в настоящее время находятся на временном проживании, смогут продлить свое пребывание.

Новая инициатива может помочь миллионам гражданам Венесуэлы, которые в настоящее время проживают в Колумбии без соответствующих документов, а также сотням тысяч граждан, которым необходимо продлить временные визы. «Делая этот исторический и трансцендентный шаг для Латинской Америки, мы надеемся, что другие страны последуют нашему примеру», — сказал Дуке

По оценкам правительства Колумбии, в настоящее время в стране проживает около 1,8 миллиона венесуэльцев и 55% из них не имеют надлежащих документов на проживание.

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