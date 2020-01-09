Как выглядел Иран перед революцией 1979 года, превратившей страну в исламскую республику (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

09.01.2020 г.
17:42В Абхазии вспыхнул протест: люди взяли штурмом "администрацию президента" (ВИДЕО)
17:15Как выглядел Иран перед революцией 1979 года, превратившей страну в исламскую республику (ФОТО)
16:57В России вспыхнул масштабный пожар на нефтяном заводе (ВИДЕО)
14:00Как Трамп сделал Китаю неожиданный подарок
13:00Кошка в буддийском храме захотела ласки прямо во время молитвы (ВИДЕО)
12:15Елизавета II отреагировала на решение принца Гарри и Меган Маркл переехать из Британии
12:00Волонтеры шьют специальные варежки для коал, которые пострадали от пожаров в Австралии (ФОТО)
Все новости мира

Аналитика

09.01.2020

Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских

Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Пребывая, очевидно, в празднично-новогоднем угаре и отдав приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, Дональд Трамп совершил абсолютно безрассудное ...
08.01.2020

Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"

Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и историческая денежная революция
Украинский самолёт разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, американский президент Дональд Трамп сделал экстренное обращение к нации после ...
07.01.2020

Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине

Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Иран признал армию США и Пентагон террористами, в Украину на заработки собрались запрещенные российские актеры, а в НБУ заявили о том, что 2020 год должен ...

Последние новости

09.01.2020 г.
17:42 В Абхазии вспыхнул протест: люди взяли штурмом "администрацию президента" (ВИДЕО)
17:29 В Украине рост цен замедлился до шестилетнего минимума
17:16 Ученые: Употребление зеленого чая продлевает жизнь
17:15 Как выглядел Иран перед революцией 1979 года, превратившей страну в исламскую республику (ФОТО)
16:57 В России вспыхнул масштабный пожар на нефтяном заводе (ВИДЕО)
16:42 В МВФ прогнозируют дальнейшее укрепление гривны
16:30 Искусственный интеллект поможет Warner Bros снимать фильмы
16:16 Военнослужащие-десантники испытали украинские бронеавтомобили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и "Oncilla-M"
15:57 Православная церковь Украины запустит приложение для смартфонов «Моя церковь»
15:49 Hyundai похвасталась концептом электрического беспилотника
15:30 В Иране обнаружены доказательства попадания ракеты 9М331 в украинский пассажирский самолет
15:04 Конец газовой эпопеи: что кроется за договором по транзиту, - Anti-colorados
14:48 На Одесщине дети пожаловались полицейским на издевательства со стороны родителей
14:40 Щенки, впервые увидевшие снег, покорили Сеть своей непосредственностью (ФОТО)
14:20 Стоимость акций Tesla превысила общую капитализацию General Motors и Ford вместе взятых
14:00 Как Трамп сделал Китаю неожиданный подарок
13:56 Авиакатастрофа в Иране: новые версии и их состоятельность, - "Злой одессит"
13:40 Стало известно, что будет с "пакетом малыша" в Украине в 2020 году
13:30 Ученые рассказали, как офисному работнику победить стресс
13:20 В соцсети Twitter появится новая интересная функция: подробности
13:16 Крушение украинского самолета: Редактор Bild нашел доказательства ракетной атаки
13:08 Джастин Бибер признался, что заболел неизлечимым недугом
13:00 Кошка в буддийском храме захотела ласки прямо во время молитвы (ВИДЕО)
12:45 В Сеть утекли изображения нового седана 7-Series от компании BMW (ФОТО)
12:42 Синоптики прогнозируют Украине мокрый снег и дожди на ближайшие дни
12:37 Каких реформ в экономике стоит ждать в 2020 украинцам
12:15 Елизавета II отреагировала на решение принца Гарри и Меган Маркл переехать из Британии
12:12 Чудом избежал трагедии: Пилот рассказал, как его внезапно сняли со смертельного иранского рейса МАУ
12:09 Морские авиаторы отогнали от украинского побережья корабль-шпион ФСБ
12:02 Турецкий поток и его большая ложка дёгтя в мисочке мёда, - "Злой одессит"
12:00 Волонтеры шьют специальные варежки для коал, которые пострадали от пожаров в Австралии (ФОТО)
11:55 "Черные ящики" повреждены, пилоты пытались вернуться: Появился доклад Ирана по самолету МАУ
11:45 В СНБО сделали громкое заявление по крушению Boeing 737
11:11 Стало известно, на сколько подешевели тепло и вода для киевлян
11:00 Андрей Коболев пояснил масштаб удара по путинскому газопроводу
10:39 В Украине предложили облагать айтишников налогами по-новому
09:55 Катастрофа МАУ: Акции Boeing упали после крушения в Иране
09:45 Эксперт-международник пояснил, почему Третья мировая война отменяется
09:36 "Нам нужна победа": Снайпер ВСУ растрогал сеть мощным посланием к украинцам
09:21 Война на Донбассе: Российские войска подло ударили по ВСУ
09:15 Канадские разведчики сделали громкое заявление о крушении украинского Боинга
08:45 Посадили на "унитаз" и унизили: В Сирии волна возмущений после встречи Путина и Асада
08:20 В OPS GROUP допустили, что самолет МАУ был сбит
08:17 Месть состоялась, обстрелов больше не будет, - Иран
08:16 Скандал с Митрошиной: Блогерша рассказала, чем закончилась история в Украине
08:14 Сегодня в Украине день траура
07:50 Охранники тюрьмы спасли кота, который проник на территорию и застрял в заборе
07:40 Королевская почта Великобритании представила почтовые марки, посвященные старым видеоиграм (ФОТО)
07:30 Киевская школьница написала письмо королевской семье Бельгии и получила ответ (ФОТО)
07:15 Украинцы стали гораздо реже обращаться за оформлением загранпаспортов
07:00 В Украине хотят ввести новые правила автоперевозок: что предлагают
06:32 2020 году мировой экономике может грозить суперкризис - аналитики
08.01.2020 г.
23:48 Ученые создали умный браслет определяющий, что не надо покупать в продуктовом магазине
23:25 Парикмахер делает потрясающие стрижки фанатам «Звёздных войн» (ФОТО)
21:59 Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана
21:42 Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка
21:28 Грипп в Украине: названы области, где количество больных растет
21:05 СБУ блокировала деятельность интернет-мошенников
20:52 Гибкий график и забастовки по правилам: опубликован текст законопроекта о труде
20:41 Нацбанк сделал важное уточнение по ФОПам: подробности
Все новости »

Как выглядел Иран перед революцией 1979 года, превратившей страну в исламскую республику (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Как выглядел Иран перед революцией 1979 года, превратившей страну в исламскую республику (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

С 1941 по 1979 год Ираном управлял шах Мохаммед Реза Пехлави.

За десятилетия до исламской революции 1979 года Ираном управлял шах, диктатура которого подавляла инакомыслие и ограничивала политические свободы, информирует enovosty.com/news.

Но он также подтолкнул страну к западно-ориентированной светской модернизации, обеспечивающей некоторую степень культурной свободы.

Под властью шаха иранская экономика и образовательные возможности расширились. Великобритания и США считали Иран своим главным союзником на Ближнем Востоке, а шах форсировал индустриализацию больших сегментов страны.

Но все более авторитарные меры шаха и его возможное отстранение от многопартийного правления подготовили почву для печально известной революции.

Читайте: Як виглядав Іран перед революцією 1979 року, яка перетворила країну в ісламську республіку (ФОТО)

Тем не менее, в течение почти 40 лет шах провел Иран через ряд радикальных изменений.

С 1941 по 1979 год Ираном управлял шах Мохаммед Реза Пехлави.

Жизнь в Иране до революции, Шах Мохаммед Реза Пахлеви, королева Фавзия, 1942

Шах Мохаммед Реза Пехлеви, его жена, королева Фавзия, и маленькая принцесса Шахназ на территории своего дворца недалеко от Тегерана, Иран, в 1942 году.

Из-за больших поставок нефти Ираном, близости к Индии и общей границы с Советским Союзом Великобритания и США полностью поддержали иранское правительство.

Иран до революции

Площадь Сепах, главная площадь Тегерана, Иран, 20 апреля 1946 года. 

Однако даже до исламской революции власть шаха была неуверенной.

жизнь в Иране до революции, дом шаха Мухаммеда Реза Пахлеви, 1953

Это Белый дворец шаха Ирана в Саадабаде, Тегеран. Так он выглядел в августе 1953 года после правительственных потрясений. Шах Мохаммед Реза Пехлеви вернулся к власти 22 августа, когда его сторонники свергли премьер-министра Мохаммеда Моссадеха, который заставил шаха бежать несколькими днями ранее.

Коммунистам и религиозным членам общества не понравился шах и его прозападное правительство.

Иран до революции

Автомобили и пешеходы едут по проспекту Фердоуси в Тегеране, Иран, 20 апреля 1946 года.

В 1953 году шаху пришлось бежать из Ирана после того, как не удалось провести поддерживаемый Западом переворот, чтобы свергнуть премьер-министра Ирана Мохаммада Мосаддеха. Второй государственный переворот привел к свержению Мосаддеха, который хотел национализировать иранскую нефтяную промышленность к огорчению Британии, и шах вернулся в страну.

Иран до революции

Пешеходы и машины проезжают через главный перекресток Тегерана, Иран, 20 апреля 1946 года. 

Как и Ататюрк в Турции, Реза-шах провел серию реформ, направленных на превращение Ирана в современную западную страну.

жизнь в иране до революции 1970-х годов, семейный фотоальбом

Эти реформы включали структурирование Ирана вокруг центральной персидской идентичности, часто жестокое подавление племен и их законов в обмен на сильное центральное правительство и расширение прав женщин.

жизнь в иране до революции 1970-х годов, семейный фотоальбом

Как и Ататюрк, Реза-шах пытался подчинить религиозное наблюдение государству.Частично иранский метод достижения этого заключался в запрещении публичных завес.

жизнь в иране до революции 1970-х годов, семейный фотоальбом

Женщин также поощряли посещать школу и получать образование.

Иран до революции, семейный фотоальбом

Хотя намерения Реза-шаха состояли в том, чтобы превратить Иран в современное западное государство, его запрет на религиозную одежду оттолкнул и разочаровал религиозных консерваторов и традиционалистов.

Иран до революции, семейный фотоальбом

Несмотря на негативную реакцию религиозных членов общества, шаху удалось создать, казалось бы, космополитическую городскую жизнь.Женщины и мужчины свободно смешивались, и образовательные возможности были значительно расширены. Западная одежда и нормы также укоренились в больших слоях иранского населения.

Иран до революции, семейный фотоальбом

На фото изображена императрица Сорайя.

Иран до революции

Императрица Сорайя из Персии (Иран) позирует в мастерской итальянского модельера Эмилио Шуберта (слева) в вечернем платье из белой органди, 13 мая 1953 года. 

По приглашению королевской семьи Иран стал популярным местом для знаменитостей и глав государств. На этом снимке изображены итальянская актриса и ее муж, посетившие спортивные соревнования в качестве гостей иранской принцессы Ашраф.

Иран до революции

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида и ее муж Милко Скофик (оба в центре) позируют фотографу с иранскими спортсменами на стадионе ЗурХанех, Персия, 20 мая 1963 года. 

Королевская семья Ирана отвечала взаимностью и часто путешествовала по столицам мира. На этом снимке изображены шах и его жена, которые встретились с Уинстоном Черчиллем в Лондоне.

Иран до революции

Премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль позирует с персидским шахом и его супругой Сорайей 21 февраля в своей официальной резиденции в Лондоне на Даунинг-стрит, 10, после того как они пообедали с ним там. 

К концу царствования шаха королевская семья попыталась сплотить страну вокруг исторического национализма, основанного на предыдущих персидских империях.

Иран до революции

В 1967 году шах принял старое персидское название «Шахиншах», или «Царь царей», на церемонии коронации в Тегеране.

Пахлави Коронация

Шах Мохаммад Реза Пехлави короновал императрицу Фарах на церемонии коронации в 1967 году. 

Празднования, финансируемые правительством, были проведены по всей стране, чтобы почтить персидские корни Ирана. Гимнастки принимали участие в праздновании 16 октября 1975 года в честь основания Персидской империи.

Иран до революции

Несмотря на взгляды Ирана на прошлое, правительство продолжало ценить образование и развитие детей.Тегеран финансировал обучение за границей в Европе для иранцев, а школы и больницы были построены по всей иранской сельской местности, чтобы заботиться о более бедных слоях населения.

Иран до революции

Высокие цены на нефть и относительная стабильность на Ближнем Востоке способствовали росту бизнес-класса в крупных иранских городах.

Иран до революции

К 1975 году Реза-шах отменил многопартийную систему Ирана и сосредоточил в своих руках все большее количество власти в рамках разрешенной правительством партии Растахиз (Воскресение).

Иран до революции

Вид на Тегеран, Иран, июль 1971 года.

К 16 января 1979 года Реза-шах бежал из Ирана во время иранской революции. Революция началась как народное движение, вызванное гневом против правительственной расточительности, коррупции, жестокости и подавления прав личности, а затем правительство было захвачено аятоллой Хомейни.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 923

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"
Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов
Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев
Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости
Итоги дня: Путинский газопровод в глухом угле, бомба Байдена и наглое требование России
Итоги дня: Первый штраф за Крым, пике доллара и проблемы "Северного потока-2"
Новая программа Украина-МВФ: политический кредит с туманными перспективами
Все статьи


Читайте также

Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
 Як виглядав Іран перед революцією 1979 року, яка перетворила країну в ісламську республіку (ФОТО)
Чудом избежал трагедии: Пилот рассказал, как его внезапно сняли со смертельного иранского рейса МАУ
 Канадские разведчики сделали громкое заявление о крушении украинского Боинга
Месть состоялась, обстрелов больше не будет, - Иран
 Трамп отступил: США готовы к миру (Видео заявления)
Скрывают причины катастрофы: Иран не отдаст "черные ящики" упавшего самолета МАУ
 Украинец рассказал о своем чудесном спасении от смерти на борту разбившегося в Иране самолета

Армия

Самоходный миномет 240 мм 2С4 "Тюльпан"
Противотанковые ракетные комплексы «Барьер» и «Барьер-В»
Самолет McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle (США)
Самолет Ан-132
Вся армия    >>

Персоны

Олег
БЛОХИН
Алексей
ГАРАНЬ
Виктор
НАЗАРЕНКО
Виктор
ОРБАН
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка (13234)

Киевская школьница написала письмо королевской семье Бельгии и получила ответ (ФОТО) (4276)

Морские авиаторы отогнали от украинского побережья корабль-шпион ФСБ (3725)

В OPS GROUP допустили, что самолет МАУ был сбит (3525)

Щенки, впервые увидевшие снег, покорили Сеть своей непосредственностью (ФОТО) (2479)

Канадские разведчики сделали громкое заявление о крушении украинского Боинга (1858)

Скандал с Митрошиной: Блогерша рассказала, чем закончилась история в Украине (1536)

Елизавета II отреагировала на решение принца Гарри и Меган Маркл переехать из Британии (1454)

Посадили на "унитаз" и унизили: В Сирии волна возмущений после встречи Путина и Асада (1448)

Крушение украинского самолета: Редактор Bild нашел доказательства ракетной атаки (1250)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка (13124)

Водителей начнут штрафовать за нарушение ПДД: адреса систем видеофиксации (10413)

Более 50 истребителей F-35 приняли участие в "Слоновьей прогулке" (ФОТО) (8008)




Экономические новости youtube

политические итоги



help


bigmir)net TOP 100

 