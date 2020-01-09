Как выглядел Иран перед революцией 1979 года, превратившей страну в исламскую республику (ФОТО)

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С 1941 по 1979 год Ираном управлял шах Мохаммед Реза Пехлави.

За десятилетия до исламской революции 1979 года Ираном управлял шах, диктатура которого подавляла инакомыслие и ограничивала политические свободы, информирует enovosty.com/news.

Но он также подтолкнул страну к западно-ориентированной светской модернизации, обеспечивающей некоторую степень культурной свободы.

Под властью шаха иранская экономика и образовательные возможности расширились. Великобритания и США считали Иран своим главным союзником на Ближнем Востоке, а шах форсировал индустриализацию больших сегментов страны.

Но все более авторитарные меры шаха и его возможное отстранение от многопартийного правления подготовили почву для печально известной революции.

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Тем не менее, в течение почти 40 лет шах провел Иран через ряд радикальных изменений.

С 1941 по 1979 год Ираном управлял шах Мохаммед Реза Пехлави.

Шах Мохаммед Реза Пехлеви, его жена, королева Фавзия, и маленькая принцесса Шахназ на территории своего дворца недалеко от Тегерана, Иран, в 1942 году.

Из-за больших поставок нефти Ираном, близости к Индии и общей границы с Советским Союзом Великобритания и США полностью поддержали иранское правительство.

Площадь Сепах, главная площадь Тегерана, Иран, 20 апреля 1946 года.

Однако даже до исламской революции власть шаха была неуверенной.

Это Белый дворец шаха Ирана в Саадабаде, Тегеран. Так он выглядел в августе 1953 года после правительственных потрясений. Шах Мохаммед Реза Пехлеви вернулся к власти 22 августа, когда его сторонники свергли премьер-министра Мохаммеда Моссадеха, который заставил шаха бежать несколькими днями ранее.

Коммунистам и религиозным членам общества не понравился шах и его прозападное правительство.

Автомобили и пешеходы едут по проспекту Фердоуси в Тегеране, Иран, 20 апреля 1946 года.

В 1953 году шаху пришлось бежать из Ирана после того, как не удалось провести поддерживаемый Западом переворот, чтобы свергнуть премьер-министра Ирана Мохаммада Мосаддеха. Второй государственный переворот привел к свержению Мосаддеха, который хотел национализировать иранскую нефтяную промышленность к огорчению Британии, и шах вернулся в страну.

Пешеходы и машины проезжают через главный перекресток Тегерана, Иран, 20 апреля 1946 года.

Как и Ататюрк в Турции, Реза-шах провел серию реформ, направленных на превращение Ирана в современную западную страну.

Эти реформы включали структурирование Ирана вокруг центральной персидской идентичности, часто жестокое подавление племен и их законов в обмен на сильное центральное правительство и расширение прав женщин.

Как и Ататюрк, Реза-шах пытался подчинить религиозное наблюдение государству.Частично иранский метод достижения этого заключался в запрещении публичных завес.

Женщин также поощряли посещать школу и получать образование.

Хотя намерения Реза-шаха состояли в том, чтобы превратить Иран в современное западное государство, его запрет на религиозную одежду оттолкнул и разочаровал религиозных консерваторов и традиционалистов.

Несмотря на негативную реакцию религиозных членов общества, шаху удалось создать, казалось бы, космополитическую городскую жизнь.Женщины и мужчины свободно смешивались, и образовательные возможности были значительно расширены. Западная одежда и нормы также укоренились в больших слоях иранского населения.

На фото изображена императрица Сорайя.

Императрица Сорайя из Персии (Иран) позирует в мастерской итальянского модельера Эмилио Шуберта (слева) в вечернем платье из белой органди, 13 мая 1953 года.

По приглашению королевской семьи Иран стал популярным местом для знаменитостей и глав государств. На этом снимке изображены итальянская актриса и ее муж, посетившие спортивные соревнования в качестве гостей иранской принцессы Ашраф.

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида и ее муж Милко Скофик (оба в центре) позируют фотографу с иранскими спортсменами на стадионе ЗурХанех, Персия, 20 мая 1963 года.

Королевская семья Ирана отвечала взаимностью и часто путешествовала по столицам мира. На этом снимке изображены шах и его жена, которые встретились с Уинстоном Черчиллем в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль позирует с персидским шахом и его супругой Сорайей 21 февраля в своей официальной резиденции в Лондоне на Даунинг-стрит, 10, после того как они пообедали с ним там.

К концу царствования шаха королевская семья попыталась сплотить страну вокруг исторического национализма, основанного на предыдущих персидских империях.

В 1967 году шах принял старое персидское название «Шахиншах», или «Царь царей», на церемонии коронации в Тегеране.

Шах Мохаммад Реза Пехлави короновал императрицу Фарах на церемонии коронации в 1967 году.

Празднования, финансируемые правительством, были проведены по всей стране, чтобы почтить персидские корни Ирана. Гимнастки принимали участие в праздновании 16 октября 1975 года в честь основания Персидской империи.

Несмотря на взгляды Ирана на прошлое, правительство продолжало ценить образование и развитие детей.Тегеран финансировал обучение за границей в Европе для иранцев, а школы и больницы были построены по всей иранской сельской местности, чтобы заботиться о более бедных слоях населения.

Высокие цены на нефть и относительная стабильность на Ближнем Востоке способствовали росту бизнес-класса в крупных иранских городах.

К 1975 году Реза-шах отменил многопартийную систему Ирана и сосредоточил в своих руках все большее количество власти в рамках разрешенной правительством партии Растахиз (Воскресение).

Вид на Тегеран, Иран, июль 1971 года.

К 16 января 1979 года Реза-шах бежал из Ирана во время иранской революции. Революция началась как народное движение, вызванное гневом против правительственной расточительности, коррупции, жестокости и подавления прав личности, а затем правительство было захвачено аятоллой Хомейни.