ВМС Индии получат инновационные системы прицеливания Smart Shooter

Главная » Последние новости » Новости мира » ВМС Индии получат инновационные системы прицеливания Smart Shooter ВМС Индии получат инновационные системы прицеливания Smart Shooter

Закрыть Отправить

Военные Индии получат инновационные системы прицеливания Smart Shooter SMASH 2000 Plus

Израильская компания Smart Shooter объявила о заключении контракта с Министерством обороны Индии на поставку ВМС Индии систем прицеливания Smart Shooter SMASH 2000 Plus. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Как отметили в компании, интеллектуальная система наведения Smart Shooter SMASH 2000 Plus полностью соответствует потребностям Индии и должна значительно улучшить точность и скорость поражения целей и уничтожения угроз.

SMASH — это проверенное в боях решение управления огнем, которое гарантирует, что каждый снаряд найдет цель. Благодаря уникальной способности «Один выстрел — одно попадание», SMASH позволяет оператору быстро и эффективно нейтрализовать любую наземную или воздушную цель, как пилотируемую, так и беспилотную.