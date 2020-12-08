ВМС Индии получат инновационные системы прицеливания Smart Shooter
Военные Индии получат инновационные системы прицеливания Smart Shooter SMASH 2000 Plus
Израильская компания Smart Shooter объявила о заключении контракта с Министерством обороны Индии на поставку ВМС Индии систем прицеливания Smart Shooter SMASH 2000 Plus. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Как отметили в компании, интеллектуальная система наведения Smart Shooter SMASH 2000 Plus полностью соответствует потребностям Индии и должна значительно улучшить точность и скорость поражения целей и уничтожения угроз.
SMASH — это проверенное в боях решение управления огнем, которое гарантирует, что каждый снаряд найдет цель. Благодаря уникальной способности «Один выстрел — одно попадание», SMASH позволяет оператору быстро и эффективно нейтрализовать любую наземную или воздушную цель, как пилотируемую, так и беспилотную.