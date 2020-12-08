В Иране планируют существенно увеличить добычу нефти, — Fox News

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В Иране планируют существенно увеличить добычу нефти, если Байден не ослабит санкции

В Иране сообщили, что в ближайшие три месяца планируют увеличить добычу нефти на максимальную мощность, если новый президент Джо Байден не ослабит санкции. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

В государственных СМИ процитировали президента Хасана Рухани, который заявил, что до выхода президента Трампа из ядерного соглашения с Ираном и повторного введения жестких санкций Исламская Республика экспортировала более 2 миллионов баррелей в день.

«Министерство нефти предпримет все необходимые шаги для подготовки объектов нефтяной отрасли к производству и продаже нефти пропорционально имеющейся мощности в течение следующих трех месяцев», — сообщила служба новостей Reuters со ссылкой на информационное агентство IRNA.

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Байден, вступающий в должность 20 января, заявил, что ослабит санкции, если Тегеран вернется к «строгому соблюдению ядерного соглашения». По существующим оценкам, сегодня Иран экспортирует менее 300 тыс баррелей нефти в день