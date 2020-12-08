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Серийный БПЛА MQ-9B SkyGuardian испытали нагрузкой в 150%

Главная » Последние новости » Новости мира » Серийный БПЛА MQ-9B SkyGuardian испытали нагрузкой в 150%
 
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General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) недавно завершила полномасштабные статические испытания (FSS) дистанционно пилотируемого самолета (RPA) MQ-9B после трех месяцев обширных испытаний.

MQ-9B включает SkyGuardian и SeaGuardian RPA производства GA-ASI.

Испытания включали несколько вариантов нагрузки до 150% от ожидаемых максимальных полетных нагрузок. Крыло было нагружено с помощью специально разработанных приспособлений для распределения нагрузки, имитирующей порывы ветра и условия маневра, информирует enovosty.com/news.

«Успешное завершение испытаний FSS на крыле MQ-9B стало критически важным шагом в доказательстве того, что наша конструкция соответствует строгим сертификационным стандартам прочности и целостности конструкции», —  сказал Ди Уилсон, вице-президент по инженерным исследованиям, разработке и проектированию оборудования.

Серийный БПЛА MQ-9B SkyGuardian испытали нагрузкой в 150%

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Этот конкретный дизайн крыла является кульминацией больших усилий по разработке в нескольких областях в рамках GA-ASI и представляет собой важную веху в квалификации MQ-9B SkyGuardian и SeaGuardian RPA для полетов в несегрегированном воздушном пространстве. Успешные испытания крыла также определяют базовую конструкцию крыла для всей линейки продукции MQ-9B. Это очень важно, поскольку GA-ASI начинает поставки нескольким клиентам, использующим MQ-9B, включая Великобританию, Бельгию и Австралию.

Источник: Defenseworld


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