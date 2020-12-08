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Немецкие зенитные системы MANTIS получили новые стволы

Главная » Последние новости » Новости мира » Немецкие зенитные системы MANTIS получили новые стволы
 
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Армия Германии закупила новые стволы для своего парка зенитных систем MANTIS, которые сейчас проходят испытания.

«Новые стволы прослужили дольше, чем ожидалось во время испытаний. Мы испытываем их до тех пор, пока они не сломаются, и предварительно проводим измерения, чтобы проверить свойства и рабочие характеристики», — сказал Хайко Мейснер, менеджер по испытаниям Wehrtechnische Dienststelle für Waffen und Munitions, информирует enovosty.com/news.

По окончании испытаний MANTIS было израсходовано около 4000 патронов и три ствола. Результаты испытаний будут представлены Федеральному управлению по вопросам оборудования и информационных технологий в Кобленце, которое отвечает за закупки.

«Наша зенитная система уже произвела в общей сложности 22 000 выстрелов и теперь заслуживает перерыва», — добавил Мейснер.

Немецкие зенитные системы MANTIS получили новые стволы

Читайте: Німецькі зенітні системи MANTIS отримали нові стволи

Созданная Rheinmetall, MANTIS (модульная автоматизированная сетевая система целеуказания и перехвата) предназначалась для защиты баз, особенно в Афганистане. Предполагается, что она обнаруживает, отслеживает и сбивает входящие снаряды до того, как они достигнут цели на очень близком расстоянии. MANTIS была заимствована из орудийной системы ПВО Skyshield.

Система состоит из шести 35-мм автоматических орудий (способных производить 1000 выстрелов в минуту), наземного пульта управления и двух сенсорных модулей. Вся система полностью автоматизирована. Орудия стреляют программируемыми боеприпасами AHEAD, разработанными Rheinmetall Weapons and Munitions. Боекомплект несет 152 вольфрамовых снаряда весом 3,3 грамма каждый.

Источник: Defenseworld


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