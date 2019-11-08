В США прошли успешные испытания новейшего ЗРК Patriot «CRI PAC-3»

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В США прошли успешные испытания новейшего ЗРК Patriot «CRI PAC-3», в ходе которых были ликвидированы «вражеские» баллистические ракеты.

В США прошли успешные испытания зенитного ракетного комплекса Patriot «CRI PAC-3». В результате испытаний были успешно перехвачены и ликвидированы «вражеские» баллистические ракеты. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Комплекс Patriot «CRI PAC-3» является одним из последних вариантов ЗРК «Patriot». «PAC-3 остается единственным в мире испытанным боевым перехватчиком Hit-to-Kill», — сказал вице-президент программ PAC-3 Джей Питман.

«Сегодняшняя среда глобальной безопасности требует надежных решений. Мы ожидаем, что комплекс Patriot «CRI PAC-3» продолжит служить важным элементом в интегрированных многоуровневых системах защиты», — сказал Джей Питман

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На сегодняшний день комплексы Patriot «CRI PAC-3» используют уже четырнадцать стран, среди США, Германия, Кувейт, Япония, Катар, Республика Корея, Королевство Саудовская Аравия, Тайвань, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Румыния, Польша, Швеция и Бахрейн.