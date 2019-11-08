The New York Times: В РФ силовики штурмовали всемирно известный научный институт

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В РФ силовики штурмовали всемирно известный научный институт, вызвав шок у мирового сообщества

Физический институт им. Лебедева в Москве помог Советскому Союзу создать первую ядерную бомбу, открыл водородную бомбу и десятилетиями был мировым лидером по научным открытиям. Семь ученых института получили Нобелевские премии. Об этом сообщает Эндрю Хиггинс в издании The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Поэтому для всей мировой общественности стало шоком, когда незадолго до празднования 85-й годовщины со дня основания института его залы были наполнены сотрудниками службы безопасности в масках и с автоматическим оружием.

Они обыскали кабинет директора института Николая Колачевского и в течение шести часов допрашивали его относительно предполагаемого заговора по экспорту стеклянных окон военного назначения. Позже он назвал приход силовиков «маски-шоу». Это фраза, которую часто используют для описания чрезмерных вмешательств со стороны правоохранительных органов. Силовики также проводили проверки у ученых и членов их семей. Похоже, что главной целью их расследования была дочь ученого Лебедева Ольга Канорская, которая создала небольшой бизнес по продаже стеклянной посуды.

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Путин годами призывал ученых выходить за рамки своих книг и лабораторий и использовать свои таланты мирового уровня для построения современной экономики. Однако парадокс состоит в том, что те, кто пытаются это сделать, подвергаются серьезному риску преследования силовиков. Случаи, как правило, затягиваются на месяцы или годы, разрушая карьеры и нервную систему подозреваемых, даже если в конечном итоге их реабилитируют.

Важно отметит, что в прошлом году Кремль объявил о специальной программе, направленной на повышение привлекательности научных исследований, особенно для молодых ученых, которые могут эмигрировать из-за маленьких зарплат. Представители научного сообщества отметили, что подобные действия сил безопасности «невозможно представить в цивилизованном обществе».