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Противостояние с Китаем может спровоцировать гораздо больший конфликт, — индийский генерал

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Напряженное пограничное противостояние между Индией и Китаем, спровоцированное смертельным столкновением в июне, все еще может перерасти в более крупный конфликт, заявил в пятницу высший военный командующий Индии.

Верховный военный командующий Индии заявил в пятницу, что напряженное пограничное противостояние с китайскими войсками в западных Гималаях может спровоцировать более крупный конфликт, даже несмотря на то, что старшие командиры обеих сторон встретились недалеко от линии фронта для своего восьмого раунда переговоров, информирует enovosty.com/news.

Начальник штаба обороны Бипин Рават сказал, что ситуация была напряженной на Линии фактического контроля в восточном Ладакхе, где тысячи индийских и китайских военнослужащих находятся в состоянии многомесячной конфронтации.

«Мы не допустим никакого изменения Линии фактического контроля», — сказал Рават в своем онлайн-обращении.

«Таким образом, с точки зрения общей безопасности нельзя сбрасывать со счетов пограничные столкновения, нарушения и неспровоцированные тактические военные действия, перерастающие в более крупный конфликт», — сказал он.

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На этой неделе министр обороны Индии отдельно заявил, что страна привержена миру и соблюдению своих соглашений, но также «полна решимости защищать свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом односторонних действий и агрессии, какими бы жертвами они ни были», со ссылкой на пограничное противостояние.

В результате жестокого боя в июне погибло 20 индийских солдат и неизвестное количество китайских солдат, что привело к эскалации напряженности и повлекло за собой массовое развертывание войск в отдаленных пустынных приграничных районах.

С тех пор обе стороны пытались облегчить ситуацию с помощью дипломатических и военных каналов, но не добились больших успехов, оставив солдат сражаться при минусовых температурах в снежных пустынях Ладакха.

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Сообщается, что в конце сентября Индия разместила срочный заказ на 11000 зимних комплектов оборудования из США в соответствии с Меморандумом о соглашении об обмене логистикой, одном из нескольких двусторонних пактов, которые две страны подписали для содействия военному сотрудничеству.

В то время как сухопутная граница Индии с Китаем была центром продолжающегося спора, Китай также все активнее проявляет активность в регионе Индийского океана, который рассматривается как вероятное место столкновений в случае более широкого конфликта.

Источник: Businessinsider


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