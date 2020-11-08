РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

08.11.2020 г.
13:15"Пришло время ангелам побеждать": первое обращение избранного президента США Джо Байдена к американцам
11:29Байден будет очень жестким по отношению к России, - основатель центра исследований Конгресса Джеймс Турбер
08:11Война в Нагорном Карабахе: Эрдоган призвал Путина убедить Армению "воспользоваться здравым смыслом"
07.11.2020 г.
22:55Джо Байден будет старейшим президентом США: ТОП-10 интересных фактов про нового главу Белого дома
17:47"Если это не 37-й, то что?": В Минске ОМОН задерживает людей, которые гуляют по улице
16:45В центре Нью-Йорка сотни демонстрантов отмечают победу Байдена на выборах (ВИДЕО)
12:18Обещания Байдена: что ждет Украину и Россию после избрания Джо Байдена президентом США
Все новости мира

Аналитика

07.11.2020

Выборы в США, или Предсмертные конвульсии демократии

Выборы в США, или Предсмертные конвульсии демократии
Украинский стиль проведения выборов становится популярным в мире и докатился уже даже до Америки, обогатившись некоторыми сугубо американскими чертами. ...
04.11.2020

Зеленский vs Разумков: чей законопроект по урегулированию конституционного кризиса выберет Рада?

Зеленский vs Разумков: чей законопроект по урегулированию конституционного кризиса выберет Рада?
В Верховной Раде (ВР) могут отказаться рассматривать президентский законопроект №4288 о роспуске Конституционного Суда Украины (КСУ), который недавно ...
02.11.2020

Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод

Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод
«Это создаёт проблему легитимности действий власти и легитимности в целом». Томас Маркерт, глава Веницианской комиссии в 2010 г.

Последние новости

08.11.2020 г.
14:30 Врач-иммунолог назвал самый настораживающий симптом COVID-19
13:15 "Пришло время ангелам побеждать": первое обращение избранного президента США Джо Байдена к американцам
12:07 Что ждет пенсионеров в 2021 году: кто может получить надбавку к пенсии
11:29 Байден будет очень жестким по отношению к России, - основатель центра исследований Конгресса Джеймс Турбер
10:45 ВМС США простились с истребителями F/A-18 Hornet (ВИДЕО)
10:00 ТОП-10 самых экономичных автомобилей, которые не подведут
09:30 В МОЗ рассказали, нужно ли предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста при выходе на работу после COVID-19
09:00 Астрономам удалось сфотографировать галактику, похожую на водопад (ФОТО)
08:30 В Украине будут расти цены на газ: названа причина
08:11 Война в Нагорном Карабахе: Эрдоган призвал Путина убедить Армению "воспользоваться здравым смыслом"
08:00 Для США построят первые стратегические субмарины нового поколения
07:00 В Японии обнаружили вирус, очень похожий на COVID-19
07.11.2020 г.
23:23 Освобождение Виталия Маркива стало серьезным провалом Кремля – Портников
22:55 Джо Байден будет старейшим президентом США: ТОП-10 интересных фактов про нового главу Белого дома
21:42 Неизвестные симптомы: обнаружены семь различных форм коронавируса
17:47 "Если это не 37-й, то что?": В Минске ОМОН задерживает людей, которые гуляют по улице
16:45 В центре Нью-Йорка сотни демонстрантов отмечают победу Байдена на выборах (ВИДЕО)
16:34 Зараженные коронавирусом норки найдены еще в пяти странах: возможна генетическая модификация вируса
13:52 Очереди из «скорых» с больными COVID-19 образовались у больниц в Польше
13:25 В Сети появилась смешная карикатура Сергея Елкина про "подарок" Путина для Лукашенко
12:18 Обещания Байдена: что ждет Украину и Россию после избрания Джо Байдена президентом США
11:50 В Госдуму России внесли законопроект, разрешающий Путину нарушать закон и совершать преступления после отставки
10:54 В Финляндии собак научили определять зараженных COVID-19
10:34 Подводные экскурсии на затонувший «Титаник» запустят в 2021 году
10:23 Здравоохранение Украины уже не справляется с COVID-19, – эпидемиолог
09:28 Украинец превратил "Запорожец" в шикарное ретро-купе (ФОТО)
09:08 «Мы выигрываем выборы»: Джо Байден выступил с обращением к американцам
07:38 Ученые объяснили шум в ушах при коронавирусе
06.11.2020 г.
23:55 Афоризмы высокого полета: Лучшие цитаты Михаила Жванецкого
23:25 Война в Нагорном Карабахе: азербайджанские войска прорвались к Шуше
23:15 Пандемия COVID-19: в Индонезии студентам разрешили платить за учебу кокосами
23:05 Ученые назвали ранний симптом COVID-19
17:45 Сразу вдвое: В Украине резко подорожал популярный овощ
17:26 Земле пора остыть: Природный феномен несёт холодную зиму
17:12 Стало известно, почему не огласили все результаты местных выборов
16:08 Евросоюз ввел санкции против Лукашенко
15:47 Украинская учительница отказалась носить маску даже после огромного штрафа
15:34 COVID-19 можно победить: В ВОЗ призвали мир готовиться к новой пандемии
15:19 The Sun сообщил о болезни Паркинсона у Путина
14:58 Жванецкий умер: Знаменитый сатирик умер спустя месяц после ухода со сцены
14:56 Наша экономика не выдержит полный локдаун, - Янченко (ВИДЕО)
14:38 Остались только "красные" и "оранжевые": В Украине обновили зоны карантина
14:32 Стало известно, почему потеря нюха при COVID-19 - хорошо
14:28 В Украине можно применить словацкую модель тестирования. В КМУ раскрыли детали
13:59 Коррупционеры почувствовали свою безнаказанность и будут править бал очень долго, - Верещук (ВИДЕО)
13:19 Бюджет на 2021 год консервирует бедность в Украине, - Бойко (ВИДЕО)
13:15 Дудкин: Циничные лжеписатели подло спекулируют на фигуре Василия Стуса накануне каждых выборов
12:59 В Швеции инженер создал "умную кормушку" (ВИДЕО)
12:48 Киберполиция блокировала распространение конфиденциальной информации пользователей сети интернет
12:46 Легализация марихуаны: в США появились результаты голосования
12:27 В Украине готовятся к разворачиванию "коронавирусных" полевых госпиталей
12:19 В «Слуге народа» озвучили две фамилии «своих» кандидатов в КСУ (ВИДЕО)
12:12 Европейская полиция проводит рейды против разжигания ненависти, - Fox News
12:08 ВОЗ призывает готовиться к новой пандемии, - CNN
11:47 «Чушь это полная»: Кремль прокомментировал слухи о болезни Паркинсона у Путина
11:23 СБУ задержала диверсанта, который подрывал мосты на Донбассе
11:07 Степанов рассказал о введении локдауна
10:30 В Киеве заметили шикарную Maserati (ФОТО)
10:23 Гривня в обменниках начала расти
09:48 В столице сбор мусора станет интерактивным
Все новости »

«Пришло время ангелам побеждать»: первое обращение избранного президента США Джо Байдена к американцам

Главная » Последние новости » Новости мира » "Пришло время ангелам побеждать": первое обращение избранного президента США Джо Байдена к американцам
 
Печать Отправить на почту

 

 

Новым президентом США стал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Фото: Andrew Harnik-Pool / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Официально инаугурация новоизбранного президента состоится в январе 2021 года в Вашингтоне.

Джо Байден уже объявил о своей победе и выступил с обращением к нации. Английскую версию можно прочесть на сайте The New York Times.

«Мои сограждане-американцы, люди высказались. Они принесли нам чистую, уверенную победу. Мы победили, получив самое большое число голосов на президентских выборах — 74 миллиона.

Я поражен тем доверием, которое вы мне оказали. Я обещаю быть президентом, который стремится не разделять, а объединять общество. Для которого нет красных или синих штатов, а есть только Соединенные Штаты. И который будет работать со всем сердцем, чтобы завоевать доверие всего народа. Ибо то, что составляет Америку — это люди. И это то, чем будет заниматься наша администрация.

Я боролся за этот пост, чтобы восстановить душу Америки. Чтобы восстановить основу страны — ее средний класс. Чтобы Америку снова уважали во всем мире и чтобы объединить нас всех здесь, дома. Для меня большая честь, что так много миллионов американцев проголосовали за это мое видение страны. И теперь наша задача воплотить его в реальность.

Как я уже и заявлял ранее много раз, я — муж Джилл. Меня не было бы здесь без любви и неустанной поддержки Джилл, Хантера, Эшли, наших внуков и их супругов, всей нашей семьи. Они — мое сердце.

Джилл — мама, мама военного и педагог. Она посвятила свою жизнь образованию, но преподавание — это не просто то, чем она занимается, это то, кем она является. Сегодня великий день для американских педагогов: один из вас появится в Белом доме, и Джилл станет выдающейся первой леди.

И для меня будет честью служить вам вместе с фантастическим вице-президентом Камалой Харрис, которая войдет в историю как первая женщина, первая чернокожая женщина, первая женщина южноазиатского происхождения и первая дочь иммигрантов, когда-либо избранная на общенациональный пост в этой стране.

Этому давно уже было пора произойти, и сегодня мы вспоминаем всех тех, кто долгие годы тяжело боролся за то, чтобы это случилось. Но опять Америка повернула дугу моральной вселенной в сторону справедливости. Камала, Даг (Дуглас Эмхофф, муж Камалы Харрис — ред.), хотите вы того или нет, вы — наша семья. Вы стали почетными Байденами, и выхода уже нет.

Всем, кто стал волонтерами, участвовал в опросах в разгар пандемии, представителям местных избирательных комиссий — вы заслуживаете отдельной благодарности от всей страны. Команде моей избирательной кампании, всем волонтерам, тем, кто отдал всего себя для достижения этого момента — я обязан вам всем.

И всем, кто поддерживал нас: я горжусь проведенной кампанией. Я горжусь коалицией, которую мы создали — самой широкой и разнообразной в истории. Демократы, республиканцы и независимые. Прогрессивные, центристы и консерваторы. Молодые и пожилые. Горожане, жители пригородов или сельской местности. Геи, натуралы, трансгендеры. Белые. Латиноамериканцы. Азиаты. Коренные американцы.

И особенно в те моменты, когда кампания была в низшей точке — афроамериканское сообщество снова заступилось за меня. Они всегда поддерживают меня, а я — их. Я с самого начала говорил, что хочу, чтобы наша кампания представляла всю Америку, и я думаю, что нам это удалось. Такой же я хочу видеть нашу администрацию.

И для тех, кто проголосовал за президента Трампа, я понимаю ваше сегодняшнее разочарование. Я сам проиграл несколько выборов. Но сейчас давайте дадим друг другу шанс. Пора отказаться от резкой риторики. Снизить градус. Увидеть и услышать друг друга снова.

Чтобы добиться прогресса, мы должны перестать воспринимать наших оппонентов как врагов. Мы не враги. Мы американцы. Библия учит нас, что всему свое время — время строить, время сеять и время жать. И время исцелять. В Америке настало время исцеления.

Сейчас, когда кампания позади — какова воля народа? В чем заключается наш мандат?

Я верю, он заключается в следующем: американцы призвали нас, чтобы мобилизовать силы порядочности и справедливости. Мобилизовать силы науки и силы надежды перед лицом великих битв нашего времени. В битве за то, чтобы восстановить контроль над вирусом. В битве за процветание. В битве за охрану здоровья вашей семьи. В битве за достижение расовой справедливости и искоренение системного расизма в этой стране. В битве за сохранение климата. В битве за восстановление порядочности, защиту демократии и предоставление всем жителям этой страны равных возможностей.

Наша работа начинается с того, чтобы взять под контроль COVID. Мы не сможем восстановить нашу экономику и жизнеспособность или насладиться самыми драгоценными моментами жизни — объятиями с внуками, днями рождения, свадьбами, выпускными — пока мы не возьмем под контроль этот вирус.

В понедельник я назначу группу ведущих ученых и экспертов в качестве переходных советников, которые помогут привести в действие с 20 января 2021 года план Байдена-Харрис по ковиду. Этот план будет выстроен на научной основе, а также на сострадании, сочувствии и заботе. Я не пожалею сил, чтобы обратить пандемию вспять.

Я вел кампанию как демократ, гордый этим. Но теперь я буду американским президентом. Я буду работать на благо и тех, кто голосовал за меня, и тех, кто был против. Давайте закончим эту мрачную эру демонизации в Америке — здесь и сейчас. Отказ демократов и республиканцев сотрудничать друг с другом — не во власти некой мистической и неподконтрольной нам силы. Это решение. И это наш выбор. Если мы можем решить не сотрудничать, то мы можем и обратное. И я верю, что это часть мандата, выданного американским народом. Он хочет, чтобы мы сотрудничали.

Это выбор, который я делаю. И я призываю Конгресс — как демократов, так и республиканцев — сделать этот выбор вместе со мной. Американская история -это история о медленном, но неуклонном расширении возможностей. Не повторяйте ошибок: многие мечты слишком долго откладывались. Мы должны сделать возможности нашей страны реальными для всех, независимо от их расы, этнической принадлежности, веры, идентичности или ограниченных возможностей.

Америку всегда формировали переломные моменты — моменты в истории, когда мы принимали трудные решения о том, кто мы есть и кем хотим быть. Линкольн в 1860 году пришел, чтобы спасти наш Союз. Рузвельт в 1932-м пообещал осажденной стране Новый курс. Кеннеди в 1960-м заложил Новый рубеж. И 12 лет назад Барак Обама вошел в историю, сказав нам: «Да, мы можем». Сейчас мы снова в переломном моменте. И у нас есть возможность победить отчаяние и построить нацию процветания и цели.

Мы можем это сделать. Я знаю, что можем. Я давно говорю о битве за душу Америки. Мы должны восстановить душу Америки. Наша нация сформирована постоянной борьбой между нашими лучшими ангелами и нашими самыми темными импульсами. Пришло время ангелам побеждать.

Сегодня весь мир наблюдает за Америкой. Я верю, что Америка является маяком для всего мира. И мы ведем вперед не примером своей силы, а силой нашего примера. Я всегда считал, что Америку можно определить одним словом: возможности. Что в Америке каждому должна быть предоставлена возможность пойти настолько далеко, насколько позволят его мечты и способности, данные Богом.

Я верю в возможности этой страны. Мы всегда смотрим в будущее. Впереди более свободная и справедливая Америка. Впереди Америка, которая создает рабочие места с достоинством и уважением. Впереди Америка, которая лечит такие болезни, как рак и болезнь Альцгеймера. Впереди Америка, которая никого не оставляет в беде. Впереди Америка, которая никогда не сдается.

Это великая страна. И мы хорошие люди. Это Соединенные Штаты Америки. И никогда не было ничего, чего бы мы не смогли сделать, если бы мы делали это вместе.

В последние дни избирательной кампании я думал о псалме, который много значит для меня и моей семьи, особенно для моего погибшего сына Бо. Он отражает веру, которая поддерживает меня и, как я считаю, поддерживает Америку.

Я надеюсь, он позволит утешить более 230 тысяч семей, которые потеряли своих близких из-за этого ужасного вируса в этом году. Мое сердце болит за каждого из вас. Надеюсь, этот псалом поддержит вас.

«И он поднимет тебя на орлиных крыльях,

Унесет тебя на дыхании рассвета,

Заставит сиять, как солнце,

И удержит в ладонях Его рук».

И теперь вместе — на орлиных крыльях — мы приступаем к делу, к которому нас призвали Бог и история. С твердыми руками, с сердцами. полными верой в Америку и друг друга, с любовью к стране и жаждой справедливости, давайте станем страной, которой мы можем быть. Единой страной. Сильной страной. Исцеленной страной. Соединенными Штатами Америки. Благослови вас Бог. И пусть Бог защитит наших солдат.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 944

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Выборы в США, или Предсмертные конвульсии демократии
Зеленский vs Разумков: чей законопроект по урегулированию конституционного кризиса выберет Рада?
Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод
Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел
Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020
В Украине сформировалась экономическая модель рантье, при которой никакого развития экономики и фондового рынка не будет, - Алексей Кущ
Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны
Алексей Кущ: Первый локдаун был одной из самых больших ошибок нашей власти - украинская экономика продолжает нести тяжелые потери
Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Все статьи





Читайте также

Байден будет очень жестким по отношению к России, - основатель центра исследований Конгресса Джеймс Турбер
 Джо Байден будет старейшим президентом США: ТОП-10 интересных фактов про нового главу Белого дома
В центре Нью-Йорка сотни демонстрантов отмечают победу Байдена на выборах (ВИДЕО)
 Обещания Байдена: что ждет Украину и Россию после избрания Джо Байдена президентом США
«Мы выигрываем выборы»: Джо Байден выступил с обращением к американцам

Армия

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper (США)
Реактивная система залпового огня Teruel (Испания)
Беспилотный летательный аппарат «Spectator»
Вертолет VV2
Вся армия    >>

Персоны

Боголюбов
Геннадий
Хмельницкий
Василий
Пинзеник
Виктор
Тука
Георгий
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Игнорирование проблем АО «Днепразот» со стороны государства сопровождается информационной атакой в СМИ

Шахтеров могут использовать для раскачки социально-политической ситуации в Украине

Махинации с зерном и уклонение от налогов: финансовые скелеты в шкафу «эксперта» Владислава Белаха


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети показали уникальные и малоизвестные модели производства ЗАЗ (ФОТО) (24820)

Курйоз: У Мережі з`явилась смішна карикатура про заклопотаність росіян виборами в США (12225)

Патрульным полицейским запретили останавливать автомобили для "профилактики" (11306)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



help




bigmir)net TOP 100

 