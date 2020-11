«Пришло время ангелам побеждать»: первое обращение избранного президента США Джо Байдена к американцам

Новым президентом США стал кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Фото: Andrew Harnik-Pool / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Официально инаугурация новоизбранного президента состоится в январе 2021 года в Вашингтоне.

Джо Байден уже объявил о своей победе и выступил с обращением к нации. Английскую версию можно прочесть на сайте The New York Times.

«Мои сограждане-американцы, люди высказались. Они принесли нам чистую, уверенную победу. Мы победили, получив самое большое число голосов на президентских выборах — 74 миллиона.

Я поражен тем доверием, которое вы мне оказали. Я обещаю быть президентом, который стремится не разделять, а объединять общество. Для которого нет красных или синих штатов, а есть только Соединенные Штаты. И который будет работать со всем сердцем, чтобы завоевать доверие всего народа. Ибо то, что составляет Америку — это люди. И это то, чем будет заниматься наша администрация.

Я боролся за этот пост, чтобы восстановить душу Америки. Чтобы восстановить основу страны — ее средний класс. Чтобы Америку снова уважали во всем мире и чтобы объединить нас всех здесь, дома. Для меня большая честь, что так много миллионов американцев проголосовали за это мое видение страны. И теперь наша задача воплотить его в реальность.

Как я уже и заявлял ранее много раз, я — муж Джилл. Меня не было бы здесь без любви и неустанной поддержки Джилл, Хантера, Эшли, наших внуков и их супругов, всей нашей семьи. Они — мое сердце.

Джилл — мама, мама военного и педагог. Она посвятила свою жизнь образованию, но преподавание — это не просто то, чем она занимается, это то, кем она является. Сегодня великий день для американских педагогов: один из вас появится в Белом доме, и Джилл станет выдающейся первой леди.

И для меня будет честью служить вам вместе с фантастическим вице-президентом Камалой Харрис, которая войдет в историю как первая женщина, первая чернокожая женщина, первая женщина южноазиатского происхождения и первая дочь иммигрантов, когда-либо избранная на общенациональный пост в этой стране.

Этому давно уже было пора произойти, и сегодня мы вспоминаем всех тех, кто долгие годы тяжело боролся за то, чтобы это случилось. Но опять Америка повернула дугу моральной вселенной в сторону справедливости. Камала, Даг (Дуглас Эмхофф, муж Камалы Харрис — ред.), хотите вы того или нет, вы — наша семья. Вы стали почетными Байденами, и выхода уже нет.

Всем, кто стал волонтерами, участвовал в опросах в разгар пандемии, представителям местных избирательных комиссий — вы заслуживаете отдельной благодарности от всей страны. Команде моей избирательной кампании, всем волонтерам, тем, кто отдал всего себя для достижения этого момента — я обязан вам всем.

И всем, кто поддерживал нас: я горжусь проведенной кампанией. Я горжусь коалицией, которую мы создали — самой широкой и разнообразной в истории. Демократы, республиканцы и независимые. Прогрессивные, центристы и консерваторы. Молодые и пожилые. Горожане, жители пригородов или сельской местности. Геи, натуралы, трансгендеры. Белые. Латиноамериканцы. Азиаты. Коренные американцы.

И особенно в те моменты, когда кампания была в низшей точке — афроамериканское сообщество снова заступилось за меня. Они всегда поддерживают меня, а я — их. Я с самого начала говорил, что хочу, чтобы наша кампания представляла всю Америку, и я думаю, что нам это удалось. Такой же я хочу видеть нашу администрацию.

И для тех, кто проголосовал за президента Трампа, я понимаю ваше сегодняшнее разочарование. Я сам проиграл несколько выборов. Но сейчас давайте дадим друг другу шанс. Пора отказаться от резкой риторики. Снизить градус. Увидеть и услышать друг друга снова.

Чтобы добиться прогресса, мы должны перестать воспринимать наших оппонентов как врагов. Мы не враги. Мы американцы. Библия учит нас, что всему свое время — время строить, время сеять и время жать. И время исцелять. В Америке настало время исцеления.

Сейчас, когда кампания позади — какова воля народа? В чем заключается наш мандат?

Я верю, он заключается в следующем: американцы призвали нас, чтобы мобилизовать силы порядочности и справедливости. Мобилизовать силы науки и силы надежды перед лицом великих битв нашего времени. В битве за то, чтобы восстановить контроль над вирусом. В битве за процветание. В битве за охрану здоровья вашей семьи. В битве за достижение расовой справедливости и искоренение системного расизма в этой стране. В битве за сохранение климата. В битве за восстановление порядочности, защиту демократии и предоставление всем жителям этой страны равных возможностей.

Наша работа начинается с того, чтобы взять под контроль COVID. Мы не сможем восстановить нашу экономику и жизнеспособность или насладиться самыми драгоценными моментами жизни — объятиями с внуками, днями рождения, свадьбами, выпускными — пока мы не возьмем под контроль этот вирус.

В понедельник я назначу группу ведущих ученых и экспертов в качестве переходных советников, которые помогут привести в действие с 20 января 2021 года план Байдена-Харрис по ковиду. Этот план будет выстроен на научной основе, а также на сострадании, сочувствии и заботе. Я не пожалею сил, чтобы обратить пандемию вспять.

Я вел кампанию как демократ, гордый этим. Но теперь я буду американским президентом. Я буду работать на благо и тех, кто голосовал за меня, и тех, кто был против. Давайте закончим эту мрачную эру демонизации в Америке — здесь и сейчас. Отказ демократов и республиканцев сотрудничать друг с другом — не во власти некой мистической и неподконтрольной нам силы. Это решение. И это наш выбор. Если мы можем решить не сотрудничать, то мы можем и обратное. И я верю, что это часть мандата, выданного американским народом. Он хочет, чтобы мы сотрудничали.

Это выбор, который я делаю. И я призываю Конгресс — как демократов, так и республиканцев — сделать этот выбор вместе со мной. Американская история -это история о медленном, но неуклонном расширении возможностей. Не повторяйте ошибок: многие мечты слишком долго откладывались. Мы должны сделать возможности нашей страны реальными для всех, независимо от их расы, этнической принадлежности, веры, идентичности или ограниченных возможностей.

Америку всегда формировали переломные моменты — моменты в истории, когда мы принимали трудные решения о том, кто мы есть и кем хотим быть. Линкольн в 1860 году пришел, чтобы спасти наш Союз. Рузвельт в 1932-м пообещал осажденной стране Новый курс. Кеннеди в 1960-м заложил Новый рубеж. И 12 лет назад Барак Обама вошел в историю, сказав нам: «Да, мы можем». Сейчас мы снова в переломном моменте. И у нас есть возможность победить отчаяние и построить нацию процветания и цели.

Мы можем это сделать. Я знаю, что можем. Я давно говорю о битве за душу Америки. Мы должны восстановить душу Америки. Наша нация сформирована постоянной борьбой между нашими лучшими ангелами и нашими самыми темными импульсами. Пришло время ангелам побеждать.

Сегодня весь мир наблюдает за Америкой. Я верю, что Америка является маяком для всего мира. И мы ведем вперед не примером своей силы, а силой нашего примера. Я всегда считал, что Америку можно определить одним словом: возможности. Что в Америке каждому должна быть предоставлена возможность пойти настолько далеко, насколько позволят его мечты и способности, данные Богом.

Я верю в возможности этой страны. Мы всегда смотрим в будущее. Впереди более свободная и справедливая Америка. Впереди Америка, которая создает рабочие места с достоинством и уважением. Впереди Америка, которая лечит такие болезни, как рак и болезнь Альцгеймера. Впереди Америка, которая никого не оставляет в беде. Впереди Америка, которая никогда не сдается.

Это великая страна. И мы хорошие люди. Это Соединенные Штаты Америки. И никогда не было ничего, чего бы мы не смогли сделать, если бы мы делали это вместе.

В последние дни избирательной кампании я думал о псалме, который много значит для меня и моей семьи, особенно для моего погибшего сына Бо. Он отражает веру, которая поддерживает меня и, как я считаю, поддерживает Америку.

Я надеюсь, он позволит утешить более 230 тысяч семей, которые потеряли своих близких из-за этого ужасного вируса в этом году. Мое сердце болит за каждого из вас. Надеюсь, этот псалом поддержит вас.

«И он поднимет тебя на орлиных крыльях,

Унесет тебя на дыхании рассвета,

Заставит сиять, как солнце,

И удержит в ладонях Его рук».

И теперь вместе — на орлиных крыльях — мы приступаем к делу, к которому нас призвали Бог и история. С твердыми руками, с сердцами. полными верой в Америку и друг друга, с любовью к стране и жаждой справедливости, давайте станем страной, которой мы можем быть. Единой страной. Сильной страной. Исцеленной страной. Соединенными Штатами Америки. Благослови вас Бог. И пусть Бог защитит наших солдат.

