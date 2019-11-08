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Политика Трампа в отношении Сирии вызвала катастрофический побочный эффект, — спецсоветник США Билл Робак

Главная » Последние новости » Новости мира » Политика Трампа в отношении Сирии вызвала катастрофический побочный эффект, - спецсоветник США Билл Робак
 
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Письмо из 3200 слов, полученное The New York Times, было датировано 31 октября и передано представителям в Государственном департаменте, Белом доме и Министерстве обороны.

Посол США Билл Робак, специальный посланник кампании против ИГИЛ в Сирии, направил в администрацию Трампа язвительное письмо, в котором критиковал ее за то, что она не сделала достаточно, чтобы остановить поддерживаемое Турцией военное нападение на сирийскую границу., информирует enovosty.com/news.

Письмо из 3200 слов, полученное The New York Times, было датировано 31 октября и передано представителям в Государственном департаменте, Белом доме и Министерстве обороны. Робак поставил под сомнение усилия США отговорить Турцию от отправки боевиков на границу.

Решение президента Дональда Трампа вывести американские войска с ключевых позиций на границе между Турцией и Сирией эффективно освещает давний план президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана атаковать курдские позиции вблизи границы. 

Турция давно рассматривает членов Рабочей партии Курдистана (РПК) как террористическую угрозу и преследует их в других странах, включая Ирак. После того, как тысячи людей были убиты в многолетнем конфликте между Турцией и РПК, Эрдоган пообещал остановить курдское влияние вблизи своей границы. Турция утверждает, что подразделения защиты курдского народа, или YPG, и сирийские демократические силы с курдским большинством представляют собой угрозу, связанную с РПК.

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«Я не говорю, что здесь, в Сирии, был легкий выбор, и мы не смогли сделать его из-за невежества, плохих намерений или отсутствия решимости», — написал Робак. «Политики США, коалиционные дипломаты и их лидеры сделали все возможное, чтобы сдержать водоворот, которым стала Сирия».

«Эта ситуация на северной границе в некотором смысле является побочным эффектом этой крупной катастрофы», — добавил Робак. «Но это катастрофическое побочное шоу, и оно в значительной степени зависит от нас».

После телефонного разговора с Трампом президент Эрдоган направил поддерживаемых Турцией боевиков к границе, где, по сообщениям, имели место нарушения прав человека против курдов, включая убийства мирных жителей. С тех пор США и Турция подписали соглашение о прекращении огня в регионе, которое некоторые республиканцы уподобили «сдаче» из-за выселения курдских группировок.

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Курдские боевики были поддержаны США и возглавили борьбу с ИГИЛ в Сирии. США использовали примерно 60 000 курдских войск для восстановления территорий, ранее принадлежавших террористической группе. Около 11 000 курдов погибли в результате конфликта.

«Однажды, когда будет написана дипломатическая история, люди будут удивляться тому, что здесь произошло и почему чиновники не сделали больше, чтобы остановить это, или, по крайней мере, более решительно высказаться, чтобы обвинить Турцию в ее поведении», — пишет Робак.

Робак добавляет, что решение Трампа защитить нефтяные месторождения на севере Сирии является «хорошим», но добавляет, что оно может «сыграть на теориях заговора на Ближнем Востоке, которые необходимо будет дополнить осторожными и последовательными сообщениями, подкрепляющими трюизм о том, что сирийская нефть принадлежит Сирии и на благо сирийского народа».

Письмо Робака перекликается с мнением других законодателей обеих сторон, экспертов по внешней политике и военных чиновников, которые открыто высказывались против внезапного вывода американских войск в регионе. Верные союзники Трампа критиковали вывод войск, ссылаясь на потенциальное возрождение Исламского государства на фоне хаоса.

«Это импульсивное решение президента отменило все наши успехи, бросило регион в новый хаос», — заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.


Автор: Оксана Ельченко
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