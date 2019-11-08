Associated Press: Помпео подчеркнул важность деятельности НАТО

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Майк Помпео и Хейко Маас подчеркнули важность НАТО и сообщили, что деятельность НАТО остается актуальной и сегодня

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хейко Маас во время официальной встречи в Берлине подчеркнули тесное сотрудничество между странами и сообщили, что деятельность НАТО остается актуальной и сегодня. Об этом сообщает Френк Джоданс в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Их совместное заявление было сделано после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что недостаточное участие США в альянсе приводит к «гибели мозга» НАТО.

«Я считаю, что НАТО остается одним из наиболее важных стратегических партнерств за всю историю человечества», — сказал Помпео. Хейко Маас сообщил, что он «не верит, что организация НАТО умственно отсталая», и добавил, что он «твердо верит в международное сотрудничество».

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Ранее президент США Дональд Трамп обеспокоил многих членов НАТО комментариями о том, что Североатлантический альянс «устарел», и призвал членов НАТО тратить больше средств на оборону, подчеркнув, что Вашингтон платит непропорционально большую долю.