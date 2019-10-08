В Сети опубликовали снимки единственной военно-морской базы России за пределами бывшего СССР (ФОТО)

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Российская военно-морская база в Тартусе, Сирия, является единственным подобным объектом Москвы за пределами территории бывшего Советского Союза

Военно-морская база в Тартусе является единственным подобным объектом, который есть у России за пределами бывшего Советского Союза. В 2017 году Москва заключила соглашение с президентом Сирии Башаром Асадом о продлении аренды Тартуса на 49 лет. Соглашение позволяет России дислоцировать на базе до 11 военных кораблей, в том числе атомных, информирует enovosty.com/news.

Россия ведет военную кампанию в Сирии с сентября 2015 года, что позволило правительству Асада восстановить контроль над большей частью страны после разрушительной гражданской войны.

Авиабаза в соседней провинции Латакия была основным центром российской военной кампании, в то время как коммерческие порты в Латакии и Тартусе являются главными узлами снабжения в рамках программы » Сирийский Экспресс. »

Сегодня Россия предпринимает попытку модернизировать и расширить военно-морской комплекс в Тартусе.

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Российский военно-морской ракетный корабль “Великий Устюг” готовится отплыть с российского военно-морского объекта в Тартусе, Сирия, для патрулирования в восточной части Средиземного моря, 26 сентября 2019 года. AP Photo / Александр Земляниченко

Евгений Гущин, директор верфи на российском военно-морском объекте, беседует с иностранными журналистами в Тартусе, Сирия, 26 сентября 2019 года. AP Photo / Александр Земляниченко

Два водолаза российского военно-морского флота на российском военно-морском объекте в Тартусе, Сирия, 26 сентября 2019 года. AP Photo / Александр Земляниченко

Капитан Сергей Тронев, начальник командования российского военно-морского флота в этом районе, сказал, что помимо двух подводных лодок, пришвартованных в порту, сейчас в Тартусе также находятся два ракетных корвета, три сторожевых катера и три судна снабжения.

Водолаз российского военно-морского флота на борту военного корабля во время тренировки на российском военно-морском объекте в Тартусе, Сирия, 26 сентября 2019 года. AP Photo / Александр Земляниченко

Тронев добавил, что наряду с кораблями в Тартусе, в состав военно-морского флота в восточном Средиземноморье в настоящее время входят ракетный крейсер «Маршал Устинов», который отплыл с арктической базы Североморск, и фрегат «Адмирал Макаров», базирующийся в Прибалтике.

Военно-морская база в Тартусе. AP Photo / Александр Земляниченко

Советский Союз всегда размещал военно-морские силы в Средиземном море во время холодной войны, но присутствие России в регионе ослабло после распада СССР в 1991 году на фоне экономических проблем и нехватки военного финансирования.

Российский истребитель Су-35 взлетает на авиабазе Хемеймим в Сирии, 26 сентября 2019 года. AP Photo / Alexander Zemlianichenko

В последние годы Россия возродила практику советских времен и отправила военные корабли в Средиземном море.

Пилот ВВС России готовится к взлету на российском истребителе Су-35 на авиабазе Хемеймим в Сирии, 26 сентября 2019 года. AP Photo / Alexander Zemlianichenko

В следующем месяце российский военно-морской флот планирует открыть ремонтный цех в Тартусе.

Российский летчик ВВС разговаривает с иностранными журналистами на истребителе Су-35 на авиабазе Хемеймим в Сирии, 26 сентября 2019 года. AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Российский православный священник отец Владимир стоит в церкви на российском военно-морском объекте в Тартусе, Сирия, 26 сентября 2019 года. AP Photo / Александр Земляниченко