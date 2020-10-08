В Испании представили план по выходу из рецессии, — Associated Press

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Педро Санчес представил план по выходу экономики из рецессии

Премьер-министр Испании Педро Санчес обнародовал план по выводу своей страны из рецессии. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Программа является ответом на резкий спад, вызванный пандемией коронавируса и глобальным разрушением экономики. План направлен в первую очередь на то, чтобы заставить Испанию перейти к зеленой энергетике и цифровой экономике. «Мы должны превратить этот тяжелый удар в возможность», — сказал премьер-министр Педро Санчес.

Правительство Испании ожидает, что ВВП страны сократится на 11,2%. Стратегия правительства направлена ​​на достижение в следующем году роста в размере 7,2%. Программа включает 10 основных положений, среди которых улучшение общественного здравоохранения, инфраструктуры, переход на экологически чистую энергию и повышение энергоэффективности, разработку схем профессионального обучения и ускорение цифровой модернизации испанской промышленности. «Мир изменился и нам тоже нужно измениться, чтобы защитить наше будущее», — сказал Санчес.

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Вице-премьер по экологическому переходу и демографическим вызовам Тереза ​​Рибера подчеркнула, что план нацелен на экологически безопасный рост. «Мы будем поддерживать рост промышленности, помогая ей решать экологические проблемы, возобновляя использование сырья, используя экономику замкнутого цикла и привлекая квалифицированных специалистов», — сказал Рибера.

Для устранения экономических проблем потребуется время, особенно в том, что касается государственного долга. Правительство Испании уже потратило миллиарды на защиту предприятий и рабочих мест.