Турция заявила, что не переживает из-за США в своих планах относительно Сирии

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Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции, если они зайдут слишком далеко.

Турция не склонится перед угрозами по поводу своих планов в Сирии, заявил во вторник вице-президент Турции в явном ответе на предупреждение президента Дональда Трампа Анкаре накануне о масштабах планируемого военного вторжения в северо-восточную Сирию., информирует enovosty.com/news.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты отойдут в сторону от ожидаемой турецкой атаки на сирийских курдских бойцов, которые годами сражались вместе с американцами, но затем он пригрозил уничтожить экономику Турции, если они зайдут слишком далеко.

Позже президент США принял решение отказаться от курдских боевиков в Сирии как выполнение предвыборного обещания выйти из «бесконечной войны» на Ближнем Востоке, несмотря на то, что республиканские критики и другие заявили, что он жертвует союзником США и подрывает авторитет Америки.

Заявления Трампа отразились везде — и в Сирии, и на Ближнем Востоке. Читайте: США планируют развернуть на околоземной орбите 1200 спутников для защиты от гиперзвукового оружия

В Анкаре вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Турция намерена бороться с сирийскими курдскими боевиками через свою границу в Сирии и создать зону, которая позволит Турции переселять туда сирийских беженцев.

«Что касается безопасности Турции, мы определяем наш собственный путь, но мы устанавливаем свои собственные пределы», — сказал Октай.

Тем временем в сирийской столице Дамаске заместитель министра иностранных дел Фейсал Мекдад призвал курдов страны присоединиться к правительственной стороне после того, как их, по-видимому, оставили их союзники из США. Читайте: Эрдоган нанес первый авиационный удар в Сирии

Заявление Трампа привело в ярость курдов, которые могут потерять автономию, которую они получили от Дамаска во время гражданской войны в Сирии, продолжающуюся уже девятый год.

«Родина приветствует всех своих сыновей, и Дамаск решит все сирийские проблемы позитивно, без насилия», — заявил Мекдад в интервью проправительственной ежедневной газете «Аль-Ватан».

Правительство президента Башара Асада покинуло преимущественно курдский район на севере Сирии в разгар гражданской войны, чтобы сосредоточиться на более ключевых областях, где повстанцы бросали вызов вооруженным силам. США начали работать с сирийскими курдскими боевиками после появления группы Исламское государство.

Сирийское правительство «будет защищать всю сирийскую территорию и не примет никакой оккупации какой-либо земли или йоты сирийской земли», — сказал Мекдад об ожидаемом вторжении Турции.

Сирийские курдские силы пообещали дать отпор, увеличив потенциал для новой войны в Сирии.

«Мы не будем колебаться ни на минуту, защищая наш народ от турецких войск», — говорится в заявлении сирийских демократических сил во главе с курдами.

Турция, которая считает курдских боевиков в Сирии террористами и связывает их с повстанческим движением в Турции на протяжении десятилетий, уже предприняла два крупных вторжения в северную Сирию за последние годы. Первое было в 2016 году, когда турецкие и сирийские борцы оппозиции поддержали районы, удерживаемые группой Исламского государства к западу от реки Евфрат. В прошлом году Турция совершила нападение на сирийский курдский анклав Африн, что привело к перемещению около 300 000 человек.

Также во вторник Иран призвал Турцию не планировать нападение на сирийских курдов, сообщило иранское государственное телевидение. Министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф призвал своего турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу выразить несогласие Тегерана с ожидаемой турецкой операцией.

Зариф призвал Турцию уважать целостность и суверенитет Сирии.