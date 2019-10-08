Трамп поставил Си Цзиньпину ультиматум относительно саммита G20 в Осаке

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Глаза войны: фото итальянского фотографа

Все фото »

Новости мира

08.10.2019 г.
08:49Эрдоган нанес первый авиационный удар в Сирии
08:26Запасы российской нефти иссякают
08:18Трамп ввел санкции против Китая
07:00Трамп поставил Си Цзиньпину ультиматум относительно саммита G20 в Осаке
07.10.2019 г.
22:30В США проходит фестиваль воздушных шаров: более 200 аэростатов поднялось в воздух (ВИДЕО)
22:00Вывод американских войск из Сирии может вызвать возрождение ИГИЛ
21:58В Афганистане произошел крупный теракт: есть погибшие
Все новости мира

Аналитика

07.10.2019

Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков

Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков
Штайнмайер пояснил, что же содержит "формула Штайнмайера", в деле об импичменте президента США Дональда Трампа появился еще один обличитель, а в "Слуге ...
07.10.2019

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1

Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1
Новая власть таки взялась за крайне непредсказуемую затею в виде скоропостижного введения рынка земли, правда, не с 1 января 2020 года, как обещалось, ...
04.10.2019

Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК

Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК
Монобольшинство в ВРУ утвердило программу КМУ, ЦИК выбрала новых главу, его замов и секретаря, а под Львовом разбился самолет, - такими были главные ...

Последние новости

08.10.2019 г.
09:11 В Украине активно закрывают нелегальные заправки
09:08 Продолжение войны: Появились хорошие новости с Донбасса
08:49 Эрдоган нанес первый авиационный удар в Сирии
08:46 Стало известно, где будут новые позиции ВСУ после разведения войск
08:34 "Смотрю и плачу": Появилось показательное фото пляжа в Крыму
08:27 В "Слуге народа" интересно высказались о новом законе по Донбассу
08:26 Запасы российской нефти иссякают
08:18 Трамп ввел санкции против Китая
07:50 В Украине может появиться еще один выходной день
07:40 Украинцам рассказали, стоит ли ждать еще одного бабьего лета
07:30 Американская компания представила электросамолет с вертикальным взлетом (ВИДЕО)
07:15 Названы самые популярные электрокары у украинцев в 2019 году
07:00 Трамп поставил Си Цзиньпину ультиматум относительно саммита G20 в Осаке
07.10.2019 г.
22:57 Видео дня: "Океан Ельзи" создал саундтрек к фильму "Захар Беркут"
22:50 На фестивале ретро-автомобилей показали уникальный гоночный грузовик (ФОТО)
22:40 В Чехии украинскому писателю вручили литературную премию
22:30 В США проходит фестиваль воздушных шаров: более 200 аэростатов поднялось в воздух (ВИДЕО)
22:15 В Украине собираются изменить правила получения водительских прав
22:00 Вывод американских войск из Сирии может вызвать возрождение ИГИЛ
21:58 В Афганистане произошел крупный теракт: есть погибшие
21:39 "Большая мечта стала реальностью": в столице появился пятиметровый бульдог (ФОТО)
21:24 В РФ дети с онкологическими заболеваниями получают лечение в ужасных условиях (ВИДЕО)
21:08 Трамп пообещал "разрушить" экономику Турции
21:07 Трамп отдал Сирию России и Турции
21:02 Cуд приговорил к 11 годам обвиняемую во взрыве в рок-пабе «Стена» в Харькове
20:57 В Porsche показали процесс производства электрокара на «заводе будущего» (ВИДЕО)
20:43 Минагропрод под ударом: старые коррупционеры возвращают контроль над госпредприятиями с/х-сферы, – СМИ
20:38 «Повстанец на работе»: Климатические активисты блокируют улицы по всему миру (ФОТО)
20:06 Неутешительные новости с передовой: каждый день есть убитые и раненые, - Юсупова
19:54 Международные резервы Украины выросли на несколько миллиардов: подробности
19:48 «Мы будем собирать вещи и уходить на улицу»: Джонсон вновь заявляет о выходе Британии из ЕС 31 октября
19:24 Маломуж сообщил, что террористы будут использовать разведение войск на Донбассе, чтобы занять новые территории
19:05 Знаменитый Джим Керри нарисовал яркую карикатуру на Трампа с Зеленским
18:52 Премьер Дании рассмешила парламент историей о дружбе слона и верблюда (ВИДЕО)
18:32 Reuters: В Боливии проливные дожди помогли потушить лесные пожары
17:57 Самолеты-невидимки F-35B превращают десантный корабль в легкий авианосец (ФОТО)
17:34 Стало известно, какими полезными свойствами обладает виноград
17:13 Киберполиция блокировала деятельность интернет-магазинов, продававших фальсификат
16:47 "Проще развестись, чем кого-то уволить": Гончарук об изменениях в Трудовом кодексе
16:27 В Крыму оккупанты устроили жителям новые "пытки"
16:14 В Украине заявили о срыве разведения сил на Донбассе: подробности
15:47 Кабмин назвал условие роста ВВП Украины на 40%
15:31 Сергей Быков рассказал об основных аспектах легализации теневого бизнеса
15:04 Золотовалютные резервы РФ в ненадежных руках, - Злой Одессит
15:00 Китай опаснее России: Армия США готовится к военному противостоянию с Пекином
14:45 Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в Европе
14:30 Украина будет поставлять новое вооружение в Саудовскую Аравию
14:15 В Украине может появиться новый налог на обмен валюты
14:00 На улицах Лондона в скором времени появятся беспилотные такси
14:00 iPhone 11 Pro Max возглавил рейтинг лучших доступных смартфонов
13:58 Какой вид спорта может продлить жизнь на 10 лет
13:55 Наведение порядка на рынке янтаря станет позитивным сигналом для запуска рынка земли, считают эксперты
13:45 В Украине хотят полностью отменить госстандарты: как это повлияет на качество продуктов
13:19 В США назвали "Северный поток 2" сокрушительным ударом по безопасности Европы
13:19 Новая версия гибели группы Дятлова
13:13 Импорт электроэнергии из России пролоббирован Герусом в интересах Коломойского, - СМИ
13:05 "Скорая" за десять минут: В Украине обновили стандарты доступности к публичным услугам
13:03 Угроза интеграция Беларуси с РФ создает предпосылки к протестам, - "Злой одессит"
13:00 Украинская пшеница стала неконкурентной на ключевом рынке. Названы причины
12:57 Новогодние праздники: сколько дней будут отдыхать украинцы
Все новости »

Трамп поставил Си Цзиньпину ультиматум относительно саммита G20 в Осаке

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп поставил Си Цзиньпину ультиматум относительно саммита G20 в Осаке
 
Печать Отправить на почту

 

 

Президент Дональд Трамп подтвердил, что он будет накладывать 25-процентные пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов, если президент Китая Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20 с 28 по 29 июня.

Китай еще не подтвердил, что Си Цзиньпин будет участвовать в саммите G20 в Осаке, Япония, но Трамп продолжал настаивать на том, что Си Цзиньпин должен сделать так, чтобы они могли заключить сделку, положив конец их чрезвычайно тяжелой торговой войне. , информирует enovosty.com/news.

Во время телефонного интервью с «Squawk Box» на вопрос, вступят ли новые пошлины в действие немедленно, если Си Цзиньпин не приедет, Трамп ответил: «Да, вступят».

Трамп также сказал, что будет удивлен, если Си Цзиньпин не приедет. Президент США часто хвастается «хорошими отношениями» с Си Цзиньпином, отмечая, что китайский лидер «на самом деле невероятный парень».

Ранее Трамп говорил, что его администрация в настоящее время облагает налогом 35-40% китайских товаров, импортируемых США. Он сказал, что если с Си Цзиньпином в Осаке не будет достигнуто соглашение, то «есть еще 60%, которые можно обложить налогом».

Читайте: Китай опаснее России: Армия США готовится к военному противостоянию с Пекином

Ранее Трамп подвергался критике со стороны Торговой палаты США (USCC) за торговую войну и нанесение ущерба Соединенным Штатам. USCC через Мирона Бриллианта, его исполнительного вице-президента и главу по международным делам, заявил, что использование Трампом налогов в качестве торгового оружия для принуждения других стран неоправданно.

«Вооружение налогами, усиление угроз нашей экономике, нашим фермерам, нашим производителям, нашим потребителям нанесет вред нашей стране. Это также создает неопределенность у наших торговых партнеров», — сказал Бриллиант.

Он также сказал, что отстраненность от ситуации в Мексике может привести к неверному сообщению Китаю о том, что администрация Трампа, даже если она заключит торговую сделку, такую ​​как USMCA, может по-прежнему отказываться от своих обязательств и удерживать налоги над своими головами в будущем.

Читайте: В Китае 13-летний украинец выбросился из окна из-за издевательств учителя

«Мир смотрит», — сказал Бриллиант.

USCC, которая опирается на республиканцев, является крупнейшей лоббистской группой в США. Ежегодно она тратит больше денег, чем любая другая лоббистская организация.

Позже Трамп позвонил в CNBC, чтобы напасть на USCC и Бриллианта за критику.

«Он не защищает нашу страну», — сказал Трамп о Бриллианте. «Он защищает компании, которые являются членами USCC».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 563

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Поворот в импичменте Трампа, ключи к формуле Штайнмайера и судьба боевиков
Землю – спекулянтам и олигархам?! Часть 1
Итоги дня: Цена счастья украинцев, казус Лукашенко и обновление ЦИК
Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка
Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Почему законопроект о легализации игорного бизнеса может стать проблемой
Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Все статьи


Читайте также

Трамп ввел санкции против Китая
 Китай опаснее России: Армия США готовится к военному противостоянию с Пекином
В Украине может появиться новый налог на обмен валюты
 Трамп просто бросает в братские объятия России. Пономарь рассказал, что делать Украине
В Китае 13-летний украинец выбросился из окна из-за издевательств учителя
 Ким Чен Ын назвал условия возобновления переговоров со CША
Трамп решил отменить для поляков визы в США
Загрузка...

Армия

Самолет истребитель Lockheed/Boeing F-22 Raptor (США)
Вертолет Agusta A 129 «Mangusta» (Италия)
Бронированный автомобиль KRAZ Hurricane (КрАЗ Ураган)
Реактивная система залпового огня «Верба»
Вся армия    >>

Персоны

Олег
БАХМАТЮК
Геннадий
БУТКЕВИЧ
Виктор
НАЗАРЕНКО
Виктор
ШАФРАНСКИЙ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Как действует фискальная мафия в Украине

Как действует фискальная мафия в Украине

В руководстве ГФС продолжают работать на руководящих должностях чиновники, обогащавшиеся за счет незаконных схем
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Землю спекулянтам



bigmir)net TOP 100

 