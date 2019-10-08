Трамп поставил Си Цзиньпину ультиматум относительно саммита G20 в Осаке

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Президент Дональд Трамп подтвердил, что он будет накладывать 25-процентные пошлины на китайские товары на сумму 300 миллиардов долларов, если президент Китая Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20 с 28 по 29 июня.

Китай еще не подтвердил, что Си Цзиньпин будет участвовать в саммите G20 в Осаке, Япония, но Трамп продолжал настаивать на том, что Си Цзиньпин должен сделать так, чтобы они могли заключить сделку, положив конец их чрезвычайно тяжелой торговой войне. , информирует enovosty.com/news.

Во время телефонного интервью с «Squawk Box» на вопрос, вступят ли новые пошлины в действие немедленно, если Си Цзиньпин не приедет, Трамп ответил: «Да, вступят».

Трамп также сказал, что будет удивлен, если Си Цзиньпин не приедет. Президент США часто хвастается «хорошими отношениями» с Си Цзиньпином, отмечая, что китайский лидер «на самом деле невероятный парень».

Ранее Трамп говорил, что его администрация в настоящее время облагает налогом 35-40% китайских товаров, импортируемых США. Он сказал, что если с Си Цзиньпином в Осаке не будет достигнуто соглашение, то «есть еще 60%, которые можно обложить налогом».

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Ранее Трамп подвергался критике со стороны Торговой палаты США (USCC) за торговую войну и нанесение ущерба Соединенным Штатам. USCC через Мирона Бриллианта, его исполнительного вице-президента и главу по международным делам, заявил, что использование Трампом налогов в качестве торгового оружия для принуждения других стран неоправданно.

«Вооружение налогами, усиление угроз нашей экономике, нашим фермерам, нашим производителям, нашим потребителям нанесет вред нашей стране. Это также создает неопределенность у наших торговых партнеров», — сказал Бриллиант.

Он также сказал, что отстраненность от ситуации в Мексике может привести к неверному сообщению Китаю о том, что администрация Трампа, даже если она заключит торговую сделку, такую ​​как USMCA, может по-прежнему отказываться от своих обязательств и удерживать налоги над своими головами в будущем.

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«Мир смотрит», — сказал Бриллиант.

USCC, которая опирается на республиканцев, является крупнейшей лоббистской группой в США. Ежегодно она тратит больше денег, чем любая другая лоббистская организация.

Позже Трамп позвонил в CNBC, чтобы напасть на USCC и Бриллианта за критику.

«Он не защищает нашу страну», — сказал Трамп о Бриллианте. «Он защищает компании, которые являются членами USCC».