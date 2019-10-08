США проведут в Европе крупнейшие со времен холодной войны военные учения
Совместные многонациональные учения DEFENDER-Europe 20 под руководством армии США в Европе запланированы на весну 2020 года
Армия США проведет крупнейшие со времен холодной войны военные учения в Европе. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Совместные многонациональные учения DEFENDER-Europe 20 под руководством армии США в Европе запланированы на весну 2020 года и направлены на обеспечение боевой готовности стран-членов НАТО и сдерживание потенциальных противников.
Ожидается, что в учениях примут участие около 37 000 американских военнослужащих, а также военнослужащие из стран-членов НАТО и стран-партнеров.
Читайте: На Львовщине стартовали украинско-американские военные учения "Rapid Trident-2019" (ВИДЕО)
Сообщается, что во время учений будет отрабатываться переброска американских войск из США в страны Европы, в частности в Германию, Польшу и Грузию, а затем в предполагаемые военные точки по всему миру.