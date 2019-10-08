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США проведут в Европе крупнейшие со времен холодной войны военные учения

Главная » Последние новости » Новости мира » США проведут в Европе крупнейшие со времен холодной войны военные учения
 
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Совместные многонациональные учения DEFENDER-Europe 20 под руководством армии США в Европе запланированы на весну 2020 года

Армия США проведет крупнейшие со времен холодной войны военные учения в Европе. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Совместные многонациональные учения DEFENDER-Europe 20 под руководством армии США в Европе запланированы на весну 2020 года и направлены на обеспечение боевой готовности стран-членов НАТО и сдерживание потенциальных противников.

США проведут в Европе крупнейшие со времен холодной войны военные учения

Ожидается, что в учениях примут участие около 37 000 американских военнослужащих, а также военнослужащие из стран-членов НАТО и стран-партнеров.

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США проведут в Европе крупнейшие со времен холодной войны военные учения

Сообщается, что во время учений будет отрабатываться переброска американских войск из США в страны Европы, в частности в Германию, Польшу и Грузию, а затем в предполагаемые военные точки по всему миру.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 208

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