Reuters: Беларусь призывает США принять участие в мирных переговорах по Донбассу

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Александр Лукашенко сообщил, что конфликт на востоке Украины не может быть решен без участия США в мирных переговорах

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что конфликт на востоке Украины не может быть решен без участия США в мирных переговорах, — сообщает Андрей Макховский в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

По мнению Лукашенко, «формула Шнайнмайера» потенциально открыла путь к международным переговорам между Францией, Германией, Россией и Украиной, целью которых будет найти верный способ обеспечить окончание боевых действий на востоке Украины.

Однако Лукашенко подчеркнул, что «невозможно разрешить конфликт без участия Соединенных Штатов». Напомним, Беларусь является близким союзником России.