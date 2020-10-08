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Франция и Германия настаивают на санкциях ЕС против РФ из-за Навального, — Reuters

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Франция и Германия настаивают на санкциях ЕС против РФ из-за отравления Навального

Франция и Германия, ужесточая свою позицию, настаивают на санкциях ЕС в отношении РФ из-за отравления Навального. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Представители Франции и Германии сообщили, что предложат Евросоюзу ввести санкции против РФ после того, как Москва не предоставила заслуживающих доверия ответов по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом.

«До сих пор Россия не предоставила убедительных объяснений. В этом контексте мы считаем, что нет другого правдоподобного объяснения отравления Навального, кроме причастности и ответственности России», — заявили министры иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 5

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