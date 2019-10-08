Associated Press: ЕС планирует ввести цифровой налог

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Маргрет Вестагер сообщила, что ЕС должен принять решение о введении налога для глобальных цифровых компаний

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер сообщила, что ЕС должен принять решение о введении налога для глобальных цифровых компаний, чтобы они платили «справедливый цифровой налог» в Европе. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Вестагер сказала, что «мы хотим, чтобы новые правила налогообложения основывались на глобальном соглашении. Но если это не удастся реализовать к концу 2020 года, тогда мы начнем действовать». Вестер также будет контролировать цифровую политику ЕС, если она и далее останется на этой должности.

ЕС пытается найти способ обложить налогом доходы крупных цифровых компаний, которые ведут огромный бизнес на всей территории ЕС, однако платят налоги только в той стране Евросоюза, где находится их штаб-квартира, часто в странах с низкими налогами, такими как Люксембург или Нидерланды.

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