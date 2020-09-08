Япония планирует приобрести новейшие ракеты JSM

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Япония планирует к 2022 году приобрести новейшие ракеты JSM

Министерство обороны Японии планирует приобрести современные ракеты и разместить их на истребителях пятого поколения F-35A. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Минобороны Японии планирует к марту 2022 года приобрести ракеты Joint Strike Missile с дальностью около 500 км. JSM — это современная норвежская ракета для борьбы с надводными угрозами. Норвегия является страной-партнером в разработке Joint Strike Fighter пятого поколения.

Примерно за год до этого компания Kongsberg Defense&Aerospace подтвердила продажу истребителей F-35 ВВС Императорского флота Японии. Согласно пресс-релизу, Kongsberg заключил контракт с Японией на поставку JSM (Joint Strike Missile).

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«Это важный международный прорыв, который демонстрирует важность сотрудничества между норвежскими властями, Норвежским институтом оборонных исследований и норвежской промышленностью», — говорит генеральный директор Kongsberg Гейр Хой.

Министерство также рассматривает возможность использования на истребителях F-15J ракет LRASM или JASSM американского аэрокосмического предприятия Lockheed Martin Corp с дальностью около 900 километров